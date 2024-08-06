Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα σκληρή κόντρα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ μετά από καρικατούρα του Τελ Αβίβ για Ερντογάν και... Instagram

«Χθες, ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν επιτέθηκε φραστικά στις ΗΠΑ και τα δυτικά κράτη, λέγοντας ότι "αιχμαλωτίστηκαν από τους σιωνιστές του Ισραήλ"»

Νέα σκληρή κόντρα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ μετά από καρικατούρα του Τελ Αβίβ για Ερντογάν και... Instagram

Νέα σκληρή κόντρα μέσω αναρτήσεων στο Χ σημειώθηκε μεταξύ Τουρκίας και του Ισραήλ, με αφορμή την ανάρτηση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Ισραέλ Κατς εναντίον του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ανάρτησή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορεί τον Κατς ότι «έχει κάνει συνήθεια να δημοσιεύει αναρτήσεις χαμηλού επιπέδου, γεμάτες συκοφαντίες και ψέματα, στοχοποιώντας τη χώρα μας και τον πρόεδρο μας».

«Το εν λόγω άτομο έχει χάσει προ πολλού την ιδιότητα του συνομιλητή» σημειώνει ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, και επαναλαμβάνει ότι «η Τουρκία όπως και στο παρελθόν έτσι και σήμερα θα συνεχίσει να παρέχει την ισχυρότερη στήριξη στους Παλαιστίνιους».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ σε ανάρτησή του στράφηκε κατά του Ταγίπ Ερντογάν με μία ανάρτηση στην οποία ανέφερε: «Χθες, ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν επιτέθηκε φραστικά στις ΗΠΑ και τα δυτικά κράτη, λέγοντας ότι "αιχμαλωτίστηκαν από τους σιωνιστές του Ισραήλ".

«Ερντογάν, αν κάποιος είναι σκλαβωμένος, είναι οι πολίτες της Δημοκρατίας της Τουρκίας υπό τη δικτατορία σου. Περιορίζετε την πρόσβαση 57 εκατομμυρίων Τούρκων χρηστών στο Instagram, αλλά εσύ έχεις πρόσβαση από τον προσωπικό σου λογαριασμό στο Instagram. Οι επιθέσεις εναντίον μου δεν θα με εμποδίσουν να αποκαλύψω την αλήθεια στους πολίτες της Τουρκίας και του κόσμου. Ένας ηγέτης που αγκαλιάζει τη Χαμάς, ένας ηγέτης που καταπιέζει το λαό του σαν δικτάτορας είναι δικτάτορας», τόνισε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, που δείχνει μια καρικατούρα του Τούρκου προέδρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Τουρκία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Χακάν Φιντάν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark