Νέα σκληρή κόντρα μέσω αναρτήσεων στο Χ σημειώθηκε μεταξύ Τουρκίας και του Ισραήλ, με αφορμή την ανάρτηση του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών Ισραέλ Κατς εναντίον του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ανάρτησή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορεί τον Κατς ότι «έχει κάνει συνήθεια να δημοσιεύει αναρτήσεις χαμηλού επιπέδου, γεμάτες συκοφαντίες και ψέματα, στοχοποιώντας τη χώρα μας και τον πρόεδρο μας».

The anti-Semitic dictator @RTErdogan attacked the US and Western countries yesterday, saying they were "taken hostage by the Zionists in Israel."



Erdoğan, the ones taken hostage are the citizens of Turkey, trapped in your dictatorship. You blocked Instagram for 57 million users… pic.twitter.com/EOgELcp2G4 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 6, 2024

«Το εν λόγω άτομο έχει χάσει προ πολλού την ιδιότητα του συνομιλητή» σημειώνει ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, και επαναλαμβάνει ότι «η Τουρκία όπως και στο παρελθόν έτσι και σήμερα θα συνεχίσει να παρέχει την ισχυρότερη στήριξη στους Παλαιστίνιους».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ σε ανάρτησή του στράφηκε κατά του Ταγίπ Ερντογάν με μία ανάρτηση στην οποία ανέφερε: «Χθες, ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν επιτέθηκε φραστικά στις ΗΠΑ και τα δυτικά κράτη, λέγοντας ότι "αιχμαλωτίστηκαν από τους σιωνιστές του Ισραήλ".

«Ερντογάν, αν κάποιος είναι σκλαβωμένος, είναι οι πολίτες της Δημοκρατίας της Τουρκίας υπό τη δικτατορία σου. Περιορίζετε την πρόσβαση 57 εκατομμυρίων Τούρκων χρηστών στο Instagram, αλλά εσύ έχεις πρόσβαση από τον προσωπικό σου λογαριασμό στο Instagram. Οι επιθέσεις εναντίον μου δεν θα με εμποδίσουν να αποκαλύψω την αλήθεια στους πολίτες της Τουρκίας και του κόσμου. Ένας ηγέτης που αγκαλιάζει τη Χαμάς, ένας ηγέτης που καταπιέζει το λαό του σαν δικτάτορας είναι δικτάτορας», τόνισε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, που δείχνει μια καρικατούρα του Τούρκου προέδρου.

Regarding the Social Media Post by the Israeli Foreign Minister https://t.co/bWxJ7c5ky9 pic.twitter.com/UUGgUIs4Ni — Turkish MFA (@MFATurkiye) August 6, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.