Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέβαλε μήνυση και αγωγή εναντίον του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, απαιτώντας αποζημίωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για απόπειρα «πολιτικού διωγμού» του όταν έγινε έρευνα στην κατοικία του στη Φλόριντα από την ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) προκειμένου να ανακτηθούν εμπιστευτικά κι απόρρητα κρατικά έγγραφα.

Η μήνυση και αγωγή, που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα και περιήλθε χθες Δευτέρα σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου, κατηγορεί τον υπουργό Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ και τον διευθυντή του FBI Κρίστοφερ Ρέι πως παραβίασαν «το πρωτόκολλο» που εφαρμόζεται σε υποθέσεις πρώην προέδρων ώστε να «καταφέρουν βλάβη» στον κ. Τραμπ.

Οι κ.κ. Γκάρλαντ και Ρέι «δεν θα έπρεπε να είχαν εγκρίνει ποτέ την έρευνα (σ.σ. στο Μαρ-α-Λάγκο) και την (ποινική) διερεύνηση που ακολούθησε», αναφέρει το κείμενο, που απαιτεί 100 εκατ. δολάρια για ζημίες και τόκους και άλλα 15 εκατ. δολάρια για δικαστικά έξοδα.

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου δεν σταματά να επαναλαμβάνει, χωρίς καμιά απόδειξη, ότι οι Δημοκρατικοί έχουν εργαλειοποιήσει τη δικαιοσύνη για να τον πλήξουν, και δεν διστάζει να κάνει μηνύσεις, που ενίοτε αποσύρει κατόπιν.

Τον Μάιο, ο κ. Τραμπ είχε προκαλέσει σάλο όταν άφησε να εννοηθεί ότι το ένταλμα ερεύνης του FBI αποδείκνυε ότι ο διάδοχός του στην προεδρία, ο Τζο Μπάιντεν, τον ήθελε νεκρό.

Το ένταλμα περιέχει την τυποποιημένη διατύπωση πως οι πράκτορες του FBI είναι εξουσιοδοτημένοι να κάνουν χρήση θανατηφόρας βίας αν βρεθούν αντιμέτωποι με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητά τους.

Σε σπάνια ανακοίνωσή του, το FBI είχε αντιτείνει πως δεν υπήρξε «καμιά παρέκκλιση από τη συνήθη διαδικασία» στην υπόθεση αυτή, στην έρευνα που έκαναν πράκτορές του την 8η Αυγούστου 2022.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν βρισκόταν καν στη Φλόριντα την ημέρα που εκτελέστηκε το ένταλμα ερεύνης από τους ομοσπονδιακούς αστυνομικούς.

Ο πρώην πρόεδρος βρέθηκε αντιμέτωπος με ποινική δίωξη για τον αμελή τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τα εμπιστευτικά και απόρρητα έγγραφα που βρέθηκαν στο οίκημά του στο Μαρ-α-Λάγκο μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο το 2021. Ομοσπονδιακή δικάστρια αποφάσισε η δίωξη να μπει στο αρχείο στα μέσα Ιουλίου, όμως ο ειδικός εισαγγελέας που χειρίστηκε την υπόθεση άσκησε έφεση.

Ο κ. Τραμπ κατηγορήθηκε στην υπόθεση αυτή πως έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ κρατώντας στο σπίτι του υλικό διαβαθμισμένο εμπιστευτικό και άκρως απόρρητο, ανάμεσά τους στρατιωτικά σχέδια, στοιχεία για τα πυρηνικά όπλα κ.λπ., αντί να τα το παραδώσει στα εθνικά αρχεία, όπως απαιτεί η νομοθεσία.

Κατηγορήθηκεε επίσης πως αποπειράθηκε να καταστρέψει τεκμήρια για την υπόθεση.

Οι πιο σοβαρές από τις κατηγορίες σε βάρος του επισύρουν ποινή δεκαετούς κάθειρξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

