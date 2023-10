Η Τουρκία ανακοίνωσε πως έπληξε 6 κουρδικούς «στόχους» στη βόρεια Συρία Κόσμος 01:10, 09.10.2023 linkedin

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως ανάμεσα στους στόχους που επλήγησαν ήταν πετρελαϊκή εγκατάσταση, καταφύγια και αποθήκες