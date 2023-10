Τουρκία: Νέα αεροπορικά πλήγματα εξαπέλυσε η Άγκυρα στη βόρεια Συρία Κόσμος 23:15, 06.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, πολλοί μαχητές «εξουδετερώθηκαν»