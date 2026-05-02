Τουρκία: Ένταση και εκατοντάδες συλλήψεις την Πρωτομαγιά

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Κατά τη διάρκεια των Πρωτομαγιάτικων διαδηλώσεων στην Κωνσταντινούπολη, η τουρκική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη πάνω από 500 ατόμων.

Οι συλλήψεις σημειώθηκαν στην πλατεία Ταξίμ, το επίκεντρο των συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τον Δικηγορικό Σύλλογο της Κωνσταντινούπολης, όλοι οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι το μεσημέρι του Σαββάτου.

Για άλλη μια χρονιά η αργία της Πρωτομαγιάς στην Τουρκία «σημαδεύτηκε» από ένταση και κύμα συλλήψεων. Στο επίκεντρο η πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Η ημέρα της Πρωτομαγιάς στην Τουρκία είναι αργία για τον γενικό πληθυσμό, τα σχολεία και τις περισσότερες επιχειρήσεις. Στη διάρκεια των διαδηλώσεων για την Πρωτομαγιά, την Παρασκευή, η τουρκική αστυνομία συνέλαβε πάνω από 500 άτομα στην Κωνσταντινούπολη, που ήταν και το επίκεντρο των συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων.

Πηγή: Deutsche Welle

Το μεσημέρι του Σαββάτου, πάντως, εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου της Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι όλοι οι συλληφθέντες έχουν αφεθεί και πάλι ελεύθεροι από τις τουρκικές αρχές.Η σημασία της πλατείας ΤαξίμΗ πλατεία Ταξίμ, στο κέντρο της Πόλης, ήταν ως το 2013 ο χώρος όπου πραγματοποιούνταν κάθε Πρωτομαγιά μεγάλες πορείες με τις ηγεσίες των εργατικών συνδικάτων για τη Διεθνή Ημέρα Εργασίας και αλληλεγγύης. Όμως από το 2013, λόγω των λαϊκών κινητοποιήσεων με το Πάρκο Γκεζί, η είσοδος στην πλατεία Ταξίμ την Πρωτομαγιά έχει αποκλειστεί και φρουρείται από αστυνομικές δυνάμεις. Το πάγιο αίτημα να ανοίξει η πλατεία δεν πραγματοποιείται, με τη δικαιολογία των πιθανών αντικυβερνητικών ταραχών.Έτσι και φέτος η πλατεία σφραγίστηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της νύχτας . Πολλοί από τους συλληφθέντες ήταν άτομα που προσπάθησαν απλώς να βαδίσουν στην εμβληματική πλατεία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα αντιδημοκρατικά μέτρα. Ωστόσο, παρά την απαγόρευση υπήρξαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, τόσο στο Ταξίμ, όσο και σε άλλες πλατείες της Πόλης, όπως στη Χαλκηδόνα και το Κάρταλ.Αντλίες νερού και δακρυγόναΣτην περιοχή Μεντζιντιέκιοι της Πόλης ομάδες εργαζομένων, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του Τουρκικού Εργατικού Κόμματος, παραβίασαν το οδόφραγμα της αστυνομίας και δέχτηκαν κανόνια νερού και δακρυγόνα. Λαϊκές κινητοποιήσεις υπήρξαν επίσης στη Σμύρνη, το Ντιγιάρμπακιρ, την Προύσα και άλλες πόλεις.Όμως, σε μια περίοδο όπου ο κόσμος στην Τουρκία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ανεργίας, χαμηλούς μισθούς και ακρίβεια, αυτή την Πρωτομαγιά οι περισσότεροι προτίμησαν να μείνουν στα σπίτια τους, γνωρίζοντας ότι έχουν ελάχιστες ελπίδες για το εργασιακό τους μέλλον.

