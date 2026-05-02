Επικοινωνία Ζελένσκι - Φίτσο: Στο επίκεντρο η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συζήτησε την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, κατά τη διάρκεια συνομιλίας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο.

«Χρειαζόμαστε ισχυρές σχέσεις μεταξύ των χωρών μας, και αυτό μας ενδιαφέρει και τους δύο. Ήταν σημαντικό να ακούσω ότι η Σλοβακία υποστηρίζει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι έτοιμη να μοιραστεί την εμπειρία της από την ένταξή της», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος στο X.

Συζητήθηκε επίσης η πιθανότητα μιας συνάντησης των ηγετών στο εγγύς μέλλον, πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.