O πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε ότι έγιναν 474 συλλήψεις σε σχέση με τις εκτεταμένες επιθέσεις από όχλους Τούρκων εθνικιστών κατά Σύρων προσφύγων ανά τη χώρα. Την ίδια ώρα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι τουρκικές ενισχύσεις προωθούνται σε περιοχές της βόρειας Συρίας, όπου έχουν ξεσπάσει ταραχές εναντίον της παρουσίας των τουρκικών δυνάμεων που ελέγχουν την περιοχή από το 2016.

Οι αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον των Σύρων ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής, 30 Ιουνίου, στην Καισάρεια της κεντρικής Τουρκίας, μετά την κυκλοφορία στην πόλη της πληροφορίας ή φήμης ότι Σύρος πρόσφυγας επιχείρησε να κακοποιήσει σεξουαλικά 7χρονο κορίτσι, με το οποίο κατά πληροφορίες έχει συγγενική σχέση. Η διάδοση του ισχυρισμού από τα μέσα κοινωνική δικτύωσης μετατράπηκε σε επιθέσεις και εμπρησμούς εναντίον χώρων εργασίας και οχημάτων μεταναστών στην πόλη, και οι επιθέσεις σύντομα εξαπλώθηκαν σε τουλάχιστον 10 τουρκικές πόλεις.

Syria-Turkey tensions.



Protests have allegedly resumed in Şanlıurfa and Antep. pic.twitter.com/PT4kD87kK4 — GeoInsider (@InsiderGeo) July 2, 2024

Σύμφωνα με εικόνες, βίντεο και αναρτήσεις σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιχειρήσεις και οχήματα που ανήκουν σε μετανάστες βανδαλίστηκαν στην Αλεξανδρέττα, την Προύσα, το Κίλις, το Ικόνιο, την Ούρφα, τα 'Αδανα, το Γκαζιάντεπ, τη Σμύρνη, την Αττάλεια και την Κωνσταντινούπολη, ενώ οργανώθηκαν διαδηλώσεις με ρατσιστικά χαρακτηριστικά κατά των μεταναστών.

A pogrom has broken out in #Kayseri following accusations against a Syrian man, with violence against Syrian-owned shops. The unrest has spilled over into Turkish-occupied areas of #Syria, with Syrians calling for #Turkey to leave. (https://t.co/SwbvS9eJFD) pic.twitter.com/HRUR1ZxRBL — MedyaNews (@1MedyaNews) July 2, 2024

Την ίδια ώρα, στις περιοχές Αλ Μπαμπ, Αζέζ, Αλ Ράι, Ιντλίμπ, 'Αφριν και άλλες περιοχές της βόρειας Συρίας όπου ελέγχονται από τον τουρκικό στρατό και τον Εθνικό Συριακό Στρατό της συριακής αντιπολίτευσης ξέσπασαν ταραχές εναντίον της παρουσίας των τουρκικών δυνάμεων. Ένοπλοι διαδηλωτές επιτέθηκαν κατά φορτηγών με τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας και δύο υποκαταστημάτων των τουρκικών ταχυδρομείων (ΡΤΤ). Κατέβασαν επίσης από τους ιστούς τουρκικές σημαίες, τις οποίες πυρπόλησαν ή κατέστρεψαν, ενώ απαίτησαν να γίνεται χρήση μόνο της σημαίας της Συρίας που χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση και ο Εθνικός Συριακός Στρατός. Μετά την εξέλιξη αυτή οι επιθέσεις κατά Σύρων στην Τουρκία κλιμακώθηκαν.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ενισχύσεις του τουρκικού στρατού και της αστυνομίας προωθούνται στη βόρεια Συρία, ενώ τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν κλειστά.

Πρόσφατες ενδείξεις εν δυνάμει «επικείμενης συνεννόησης» μεταξύ 'Αγκυρας και του 'Ασαντ στη Δαμασκό εκτιμώνται ως «ένας από τους λόγους των επιθέσεων εναντίον της τουρκικής παρουσίας στην περιοχή», καθώς αρκετά μέλη των οργανώσεων της συριακής αντιπολίτευσης και άνδρες του Εθνικού Συριακού Στρατού αισθάνονται ότι η Αγκυρα τους εγκαταλείπει προκειμένου να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τη Δαμασκό και το καθεστώς 'Ασαντ. Η ανάγκη της 'Αγκυρας να προσεγγίσει το καθεστώς του Μπασάρ αλ 'Ασαντ, προκύπτει από την επιθυμία της να εξαλείψει από τη βόρεια Συρία την υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ και κυρίαρχη στην περιοχή κουρδική πολιτοφυλακή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και την κουρδική παράταξη PYD, την οποία η τουρκική κυβέρνηση κατηγορεί ότι είναι παρακλάδι της οργάνωσης ΡΚΚ, που δρα εναντίον της Τουρκίας.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σήμερα Τρίτη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε λόγο για «προβοκάτσια» και «σχέδιο χάους» που στήθηκε στην Καισάρεια. «Είμαστε μια χώρα που έχει αποκτήσει ανοσία στα σχέδια χάους» από πράκτορες και προβοκάτορες, είπε ο Τούρκος πρόεδρος, κάνοντας αναφορά σε παρόμοια σκοτεινά σχέδια του παρελθόντος και υποστηρίζοντας ότι και τώρα «το ίδιο σχέδιο χάους στήθηκε μέσω μιας εξαιρετικά αηδιαστικής και επαίσχυντης υπόθεσης παρενόχλησης στην Καισάρεια».

Turkey is not welcome in Syria, and Syrians made sure the Turks got the message. pic.twitter.com/jbi2HO3Gww — Diliman Abdulkader (@D_abdulkader) July 2, 2024

Υποστήριξε ακόμη ότι η δεύτερη πράξη αυτού του έργου στήθηκε εναντίον των τουρκικών συμφερόντων και της τουρκικής παρουσίας στη βόρεια Συρία. «Θεού θέλοντος, ούτε εμείς ούτε το έθνος μας, ούτε οι Σύροι αδελφοί μας θα πέσουν σε αυτή την ύπουλη παγίδα. Θα ήθελα να τονίσω εδώ και πάλι ότι δεν θα υποκύψουμε στη ρητορική μίσους, στον φασισμό, στους ρατσιστικούς βανδαλισμούς και τις προκλήσεις. Ξέρουμε πώς να σπάμε τα χέρια όσων στρέφονται κατά των καταπιεσμένων ανθρώπων που βρίσκουν καταφύγιο στη χώρα μας, όπως ξέρουμε πώς να σπάμε τα βρώμικα χέρια που απλώνονται στη σημαία μας» προσέθεσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ακόμη ότι κανείς δεν μπορεί να υποκαθιστά στη χώρα την αστυνομία, τους δικαστές και το κράτος.

Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι μετά τα επεισόδια στην Καισάρεια «συνελήφθησαν 474 πραβακάτορες», ενώ οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών διεξάγουν εντατική εργασία σε σχέση με τα επεισόδια.

Παράλληλα, επισήμανε ότι «οι δυνάμεις του Συριακού Εθνικού Στρατού και οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας μας επενέβησαν από κοινού στα επεισόδια στη βόρεια Συρία, ενώ η προσωρινή κυβέρνηση που έχει ανακηρύξει η αντιπολίτευση της Συρίας δήλωσε δημοσίως ότι καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις κατά της ένδοξης σημαίας μας. Οι απόπειρα προδοσία απέτυχε για άλλη μια φορά».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία δεν έχει βλέψεις στην επικράτεια και την κυριαρχία κανενός. «Η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ενότητας της Συρίας αποτελεί προτεραιότητα για την Τουρκία» τόνισε και υπογράμμισε πως «θέλουμε να δούμε μια δημοκρατική, ευημερούσα και ισχυρή Συρία. Θα θέλαμε να δούμε τη Συρία να γίνεται ένα ασφαλές μέρος για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους».

Τέλος, σε μία προσπάθεια να αποκρούσει τις κατηγορίες κύκλων της αντιπολίτευσης για τη συγκέντρωση στη χώρα μεγάλου αριθμού Σύρων προσφύγων, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε: «Πάντα ενθαρρύναμε την εθελοντική, ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή των Σύρων αδελφών μας. 670 χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν στη βόρεια Συρία, την οποία εκκαθαρίσαμε από την τρομοκρατία. Σε αυτόν τον αριθμό θα προστεθεί άλλο 1 εκατομμύριο. Θα είμαστε ευτυχείς αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα ώστε όλοι θα μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους εθελοντικά και ειρηνικά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.