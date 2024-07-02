Στροφή στον «ρεαλισμό» από την πρόεδρο της Εθνικής Συσπείρωσης, Μαρίν Λεπέν, η οποία μετά τη συντονισμένη προσπάθεια αριστερών και κεντρώων να ανακόψουν την πορεία της προς τη νίκη, δήλωσε την Τρίτη ότι εάν το κόμμα της αποτύχει να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία από μόνο του, θα αναζητήσει συμμάχους για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι τόσο η ίδια όσο και ο υποψήφιος πρωθυπουργός της, Ζορντάν Μπαρντελά, της είχαν επιμείνει μέχρι σήμερα ότι δεν θα προχωρήσουν στη συγκρότηση κυβέρνησης εάν δεν καταφέρουν να έχουν την απόλυτη πλειοψηφία. Το Σύνταγμα της Γαλλίας λέει ότι δεν μπορούν να διεξαχθούν νέες βουλευτικές εκλογές για έναν ακόμη χρόνο, επομένως η άμεση επανάληψη των εκλογών δεν αποτελεί επιλογή.

«Θέλουμε να κυβερνήσουμε, για να είμαστε εξαιρετικά σαφείς. Και αν μας λείπουν λίγοι βουλευτές από την πλειοψηφία», είπε η Λεπέν στο France Inter Radio την Τρίτη, «θα πάμε να δούμε άλλους και θα πούμε: «Είστε έτοιμοι να συμμετάσχετε μαζί μας σε μια νέα πλειοψηφία με μια νέα πολιτική;»

Η Λεπέν είπε ότι πιστεύει ότι το κόμμα της θα μπορούσε να βρει συμμάχους στα αριστερά και στα δεξιά, κυρίως στο συντηρητικό κόμμα Les Republicains.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν αυτή και Μπαρντελά θα το καταφέρουν. Ο Έρικ Σιοτί, ο τότε ηγέτης των Les Republicains, προκάλεσε οργή και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το κόμμα τον περασμένο μήνα όταν συνεργάστηκε με το RN.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα για τον πρώτο γύρο της Κυριακής από το Υπουργείο Εσωτερικών, το RN εξασφάλισε το 33% των ψήφων και το αριστερό Nouveau Front Populaire (NFP) το 28%. Η συμμαχία Ensemble του Μακρόν εξασφάλισε το 20%.

Η συντονισμένη κίνηση από τα αντίπαλα κόμματα, τα οποία απέσυραν εκατοντάδες υποψήφιους από τον β΄γύρο το κάνει πολύ πιο δύσκολο, καθώς συνολικά οι ψήφοι στον πρώτο γύρο του κεντρώου συνασπισμού Ensemble του Εμανουέλ Μακρόν και της αριστερής συμμαχίας NFP ξεπέρασαν εκείνες της RN σε πολλές εκλογικές περιφέρειες.

Ωστόσο, δεν είναι γνωστό πόσοι ψηφοφόροι θα στραφούν σε κόμματα που συνήθως δεν υποστηρίζουν για να μπλοκάρουν την ακροδεξιά αντί να μείνουν στο σπίτι ή να κατευθύνουν την ψήφο τους στο RN.

Η προοπτική μιας κυβέρνησης RN εδραιώνει περαιτέρω την «ομαλοποίηση» της ακροδεξιάς στη γαλλική πολιτική. Τα τελευταία χρόνια, η Λεπέν προσπάθησε να αμβλύνει τα πιο ριζοσπαστικά και ρατσιστικά στοιχεία της.

Μπορεί η ακροδεξιά να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία;

Το κόμμα της Λεπέν πηγαίνει στον δεύτερο γύρο με ποσοστά άνευ προηγουμένου, ενισχυμένο από την επιτυχία του στον πρώτο γύρο και τον θρίαμβό του στις ευρωπαϊκές εκλογές στις αρχές του μήνα.

Οι υποψήφιοι του RN και οι σύμμαχοί τους κέρδισαν την πρώτη θέση σε 296 από τις 577 εκλογικές περιφέρειες της Γαλλίας την Κυριακή, κερδίζοντας 39 από αυτές με πάνω από το 50% των ψήφων.

Τα αποτελέσματα θέτουν την ακροδεξιά σε καλό δρόμο για να κερδίσει μεταξύ 240 και 300 εδρών στην Εθνοσυνέλευση των 577 εδρών, σύμφωνα με τα ινστιτούτα δημοσκοπήσεων, δίνοντάς της μακράν τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου και τοποθετώντας την σε κοντινή απόσταση από απόλυτη πλειοψηφία.

Οι εκλογές των δύο γύρων στη Γαλλία αποκλείουν παραδοσιακά την ακροδεξιά από την εξουσία, με τους ψηφοφόρους από αριστερά και δεξιά να συγκεντρώνονται συνήθως σε ένα «Ρεπουμπλικανικό Μέτωπο» για να νικήσουν το στρατόπεδο της Λεπέν.

Ωστόσο, σε αυτές τις εκλογές υπάρχει πλέον ένα σημαντικό ποσοστό της κυρίαρχης δεξιάς που ενδεχομένως να ψηφίσει την Εθνική Συσπείρωση ή τουλάχιστον δεν θεωρεί ότι αποτελεί πλέον απειλή.

Τι θα συμβεί αν η ακροδεξιά κερδίσει απόλυτη πλειοψηφία;

Σε περίπτωση που η ακροδεξιά κερδίσει την πλειοψηφία, ο Μακρόν αναμένεται να ορίσει τον 28χρονο Μπαρντελά πρωθυπουργό ενώ στόχος της Λεπέν είναι οι προεδρικές εκλογές του 2027.

Αυτή η εξέλιξη θα αποδυνάμωνε τον πρόεδρο τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, αναγκάζοντάς τον σε ένα σύστημα κατανομής της εξουσίας -γνωστό ως «συγκατοίκηση» - με ένα εξτρεμιστικό κόμμα που έχει ιστορικούς δεσμούς με τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ενώ ο Μακρόν θα διατηρήσει τον συνολικό έλεγχο της γαλλικής διπλωματίας, ο Μπαρντέλα έχει πει ότι θα χρησιμοποιήσει τις εξουσίες του πρωθυπουργού για να εμποδίσει την προμήθεια όπλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία .

Μπορεί να ανατραπεί η «πρωτιά» της Εθνικής Συσπείρωσης;

Σε μια προσπάθεια να σταματήσουν τη Λεπέν από την εξουσία, το Νέο λαϊκό Μέτωπο και ο κεντρώος συνασπισμός του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, προχώρησαν στη συγκρότηση κοινού μετώπου, αποσύροντας τους υποψήφιούς τους που ήρθαν τρίτοι σε ψήφους υπέρ εκείνου που θα αναμετρηθεί με τον υποψήφιο της Εθνικής Συσπείρωσης.

Σύμφωνα με τη Le Monde, συνολικά 218 υποψήφιοι αποσύρθηκαν από τον β΄γύρο, από το Νέο Λαϊκό Μέτωπο 130 ενώ από το στρατόπεδο του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, παραιτήθηκαν 82 υποψήφιοι.

Η τακτική των αποχωρήσεων αποσκοπεί στην ενοποίηση των δυνάμεων που αντιτίθενται στην Εθνική Συσπείρωση σε ένα ενιαίο μπλοκ και να αποφευχθεί η διάσπαση προκειμένου να αποτρέψουν τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος.



Πηγή: skai.gr

