Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας και υποψήφιος βουλευτής με το νέο Λαϊκό Μέτωπο Φρανσουά Ολάντ δήλωσε σήμερα σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό ότι η δημοκρατική παράταξη στη Γαλλία έχει αναμορφωθεί με διαδικασίες που υπήρξαν «οδυνηρές για το κυβερνητικό κόμμα και διαφανείς για τα κόμματα της αριστεράς».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της απόσυρσης αριστερών υποψηφίων από περίπου 130 εκλογικές περιφέρειες για να μειωθούν οι πιθανότητες επικράτησης της ακροδεξιάς, ο Ολάντ είπε πως ενδεχομένως θα μειωθεί έτσι ο συνολικός αριθμός των βουλευτών της αριστεράς αλλά και ότι αυτό «ήταν ένα τίμημα που έπρεπε να πληρωθεί'.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας προέβλεψε ότι μετά τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών θα υπάρχει μια αριστερά πιο ισόρροπη με περισσότερους σοσιαλιστές και οικολόγους, η οποία θα μπορούσε σταδιακά να δίνει λύσεις και όχι μόνο να θέτει εμπόδια.

Ερωτηθείς για την απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, ο Ολάντ διατύπωσε αμφιβολίες ως προς το αν ο Γάλλος πρόεδρος είχε στο μυαλό του κάποια στρατηγική και έκανε λόγο για «εγκεφαλική παρόρμηση, εξαιρετικά επιζήμια για τη χώρα». Δεν ήταν ούτε η σωστή ώρα ούτε ο σωστός τρόπος για προσφυγή στις κάλπες, είπε ο Φρανσουά Ολάντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.