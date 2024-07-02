Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν σε 10 τουλάχιστον πόλεις της Τουρκίας, εναντίον Σύρων προσφύγων ενώ έγιναν 474 συλλήψεις.

Την ένταση πυροδότησε η πληροφορία ότι Σύρος βίασε ένα παιδάκι επίσης από τη Συρία στην πόλη της Καισάρειας.

Στην πόλη έγιναν εκατοντάδες επιθέσεις και το κλίμα είναι έκρυθμο ενώ ο υπουργός Εσωτερικών που ανακοίνωσε τις συλλήψεις κάλεσε τον κόσμο να μην παρασυρθεί από τις προβοκάτσιες.

Την ίδια στιγμή και ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε πως «θα αποτύχουν οι προσπάθειες διατάραξης της δημόσιας τάξης».





