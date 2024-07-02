Λογαριασμός
Βίαια επεισόδια εναντίων Σύρων προσφύγων σε 10 πόλεις της Τουρκίας- 474 συλλήψεις

Τα σοβαρά επεισόδια στην Τουρκία πυροδότησε η πληροφορία ότι Σύρος πρόσφυγας βίασε παιδί στην Καισάρεια 

Τουρκία

Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης 

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν σε 10 τουλάχιστον πόλεις της Τουρκίας, εναντίον Σύρων προσφύγων ενώ έγιναν  474 συλλήψεις.

Την ένταση πυροδότησε η πληροφορία ότι Σύρος βίασε ένα παιδάκι επίσης από τη Συρία στην πόλη της Καισάρειας.

Στην πόλη έγιναν εκατοντάδες επιθέσεις και το κλίμα είναι έκρυθμο ενώ ο υπουργός Εσωτερικών που ανακοίνωσε τις συλλήψεις  κάλεσε τον κόσμο να μην παρασυρθεί από τις προβοκάτσιες.

Την ίδια στιγμή και ο  υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε πως «θα  αποτύχουν οι προσπάθειες διατάραξης της δημόσιας τάξης».


 

TAGS: Τουρκία επεισόδια συλλήψεις Πρόσφυγες
