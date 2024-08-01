Δεν άλλαξε την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων ο Ερντογάν

Χωρίς αλλαγές στις διοικήσεις των τριών κλάδων των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου της Τουρκίας, υπό την προεδρία του προέδρου της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η πιθανολογούμενη αλλαγή στην ηγεσία του Ναυτικού, όπου ο ναύαρχος Ερτζουμέντ Τατλίογλου συμπληρώνει φέτος τα προβλεπόμενα από το νόμο δύο χρόνια παραμονής δεν πραγματοποιήθηκε τελικά και η θητεία του παρατείνεται για έναν επιπλέον χρόνο. Ο αρχηγός Στόλου, αντιναύαρχος Καντίρ Γιλντίζ, προάγεται σε ναύαρχο.

Όπως αναμενόταν δεν υπήρξε αλλαγή στην κορυφή του στρατεύματος, όπου παραμένει για δεύτερη χρονιά αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο στρατηγός Μετίν Γκιουράκ, αλλά ούτε και στην ηγεσία των Χερσαίων Δυνάμεων και της Αεροπορίας, όπου ο στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου και ο πτέραρχος Ζιγιά Τζεμάλ Καντίογλου ανέλαβαν επίσης καθήκοντα πέρυσι.

Πηγή: skai.gr

