Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δεν άλλαξε την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων ο Ερντογάν

Χωρίς αλλαγές στις διοικήσεις των τριών κλάδων των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου της Τουρκίας  

erdogan

Χωρίς αλλαγές στις διοικήσεις των τριών κλάδων των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου της Τουρκίας, υπό την προεδρία του προέδρου της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η πιθανολογούμενη αλλαγή στην ηγεσία του Ναυτικού, όπου ο ναύαρχος Ερτζουμέντ Τατλίογλου συμπληρώνει φέτος τα προβλεπόμενα από το νόμο δύο χρόνια παραμονής δεν πραγματοποιήθηκε τελικά και η θητεία του παρατείνεται για έναν επιπλέον χρόνο. Ο αρχηγός Στόλου, αντιναύαρχος Καντίρ Γιλντίζ, προάγεται σε ναύαρχο.

Όπως αναμενόταν δεν υπήρξε αλλαγή στην κορυφή του στρατεύματος, όπου παραμένει για δεύτερη χρονιά αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο στρατηγός Μετίν Γκιουράκ, αλλά ούτε και στην ηγεσία των Χερσαίων Δυνάμεων και της Αεροπορίας, όπου ο στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου και ο πτέραρχος Ζιγιά Τζεμάλ Καντίογλου ανέλαβαν επίσης καθήκοντα πέρυσι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τουρκία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark