O ηγέτης της Χεζμπολάχ απειλεί: Το Ισραήλ πέρασε την κόκκινη γραμμή - Να περιμένει οργή και εκδίκηση

Ο ηγέτης της λιβανέζικης ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος με το Ισραήλ εισήλθε σε νέα φάση, προειδοποιώντας ότι η οργάνωση θα απαντήσει σίγουρα στη δολοφονία ενός ανώτατου διοικητή της Χεζμπολάχ από ισραηλινή επίθεση. Ενώ "οι Ισραηλινοί είναι ευτυχισμένοι τώρα", "ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή" και πρέπει πλέον να περιμένουν "οργή και εκδίκηση σε όλα τα μέτωπα" δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Νασράλα επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η οργάνωση δεν ευθύνεται για την φονική επίθεση με ρουκέτα το Σάββατο που οδήγησε στον θάνατο παιδιών στα κατεχόμενα και προσαρτημένα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν. Όπως είπε η Χεζμπολάχ θα παραδεχόταν αν έκανε λάθος και σκότωνε αμάχους.

Ο ηγέτης της σιιτικής οργάνωσης μίλησε για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια αλλά και τον θάνατο του διοικητή της σιιτικής οργάνωσης, Φουάντ Σουκρ που σκοτώθηκε από ισραηλινό πλήγμα το βράδυ της Τρίτης σε νότιο προάστιο της Βηρυτού.

Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Σουκρ για την επίθεση που σκότωσε 12 παιδιά κι εφήβους το Σάββατο στη Ματζντάλ Σαμς, πόλη Δρούζων στο κατεχόμενο και προσαρτημένο Γκολάν.

Υπενθυμίζεται πως η Χεζμπολάχ χρειάστηκε 24 ώρες για να επιβεβαιώσει τον θάνατο του ανώτατου διοικητή της, η σορός του οποίου βρέθηκε στα συντρίμμια του κτιρίου στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου που βομβάρδισε την Τρίτη το Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι «εξόντωσε» τον Σουκρ, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για την επίθεση, το Σαββατοκύριακο, στο Γκόλαν.

"Ο Fuad Shukr, ο ανώτερος στρατιωτικός διοικητής της #Χεζμπολλάχ ήταν υπεύθυνος για την επίθεση του 1983 στον #Λίβανο που σκότωσε 241 Αμερικανούς πεζοναύτες. Ήταν επίσης πίσω από την επίθεση με ρουκέτα που σκότωσε 12 παιδιά στο #MajdalShams (βόρειο Ισραήλ). Δεν αποτελεί πλέον απειλή." ανέφερε την Τετάρτη σε ανάρτησή της στο Χ η ελληνική πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα.

O Shukr ήταν σύμβουλος του ηγέτη της Χεζμπολάχ Sayyed Hassan Nasrallah, σύμφωνα με πηγές της Χεζμπολάχ αλλά και με βάση την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού. Όπως αναφέρει το Reuters είναι ο πλέον υψηλόβαθμος διοικητής της που χάνει τη ζωή του στους σχεδόν 10 μήνες ανταλλαγής πυρών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, τα οποία λαμβάνουν χώρα παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.