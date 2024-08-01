Στάρμερ: Μια «μικρή, ανεγκέφαλη μειονότητα τραμπούκων» στα βίαια επεισόδια

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Έκτακτη συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ παραχώρησε το απόγευμα ο Βρετανός πρωθυπουργός με αφορμή τα βίαια επεισόδια των τελευταίων δύο ημερών που ακολούθησαν το αποτρόπαιο έγκλημα κατά των μικρών κοριτσιών σε μάθημα χορού στο Σάουθπορτ.

Ο σερ Κιρ Στάρμερ, μιλώντας λίγο μετά την ολοκλήρωση σύσκεψης με την ηγεσία της αστυνομίας, κάλεσε αρχικά όλους «να δώσουν χώρο» στις οικογένειες των θυμάτων της «αδιανόητης» επίθεσης με μαχαίρι, που έχει στοιχίσει τη ζωή τριών κοριτσιών.

Στρέφοντας την προσοχή του στα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο Σάουθπορτ και τη νύχτα της Τετάρτης στο Λονδίνο και σε άλλες πόλεις, ο κ. Στάρμερ είπε ότι είναι πράξεις μίας «πολύ μικρής, ανεγκέφαλης μειονότητας», μιας «συμμορίας τραμπούκων».

Πρόσθεσε ότι η στόχευση μουσουλμανικών τεμένων, οι φθορές στο άγαλμα του Τσώρτσιλ με καπνογόνα και οι ναζιστικοί χαιρετισμοί στο Κενοτάφιο δείχνουν ξεκάθαρα τι είναι αυτοί οι τραμπούκοι.

Είπε ότι στη συνάντηση με τους αστυνομικούς διοικητές αποφασίστηκε «να μπει ένα τέλος» στην εγκληματική βία αυτών των διαδηλώσεων. Ανακοίνωσε τη σύσταση νέας εθνικής μονάδας καταστολής της βίαιης διατάραξης της τάξης, με αστυνομικούς που θα μπορούν γρήγορα να κινούνται από κοινότητα σε κοινότητα, όπως δηλαδή κάνουν τα μέλη αυτών των συμμοριών.

Η νέα μονάδα θα έχει, μεταξύ άλλων, δικαίωμα ευρύτερης χρήσης τεχνολογίας ταυτοποίησης προσώπων και έκδοσης διαταγών περιορισμού μετακινήσεων λόγω εγκληματικής συμπεριφοράς.

Τα επεισόδια έχουν προκληθεί από ακροδεξιά στοιχεία μετά από τη διάδοση της ψευδούς φήμης στο διαδίκτυο ότι ο δράστης του εγκλήματος στο Σάουθπορτ είναι παράνομος μετανάστης.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για τον γεννηθέντα στο Κάρντιφ με καταγωγή από τη Ρουάντα 17χρονο Άξελ Ρουντακουμπάνα.

Ο κ. Στάρμερ κάλεσε επίσης τους επικεφαλής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να τηρούν το νόμο μην επιτρέποντας την υποκίνηση της βίας μέσω των σελίδων τους.

Απευθυνόμενος δε στους μουσουλμάνους της Βρετανίας δεσμεύθηκε ότι θα λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για να είναι ασφαλείς.



