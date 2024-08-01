Ανατροπή όσον αφορά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια φέρνει ρεπορτάζ των New York Times το οποίο αποκαλύπτει ότι ο ηγέτη της Χαμάς, σκοτώθηκε από μια εξελιγμένη, τηλεχειριζόμενη βόμβα που είχε εισαχθεί λαθραία στον ξενώνα που διέμενε στην Τεχεράνη πριν από δύο μήνες και όχι από πύραυλο, όπως είχε γίνει μέχρι τώρα γνωστό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται επτά αξιωματούχους της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων δύο Ιρανών, και έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ο εκρηκτικός μηχανισμός εισήχθη κρυφά στο κτίριο του Σώματος Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην Τεχεράνη.

Ιρανοί αξιωματούχοι, που είναι μέλη του IRGC, υποστηρίζουν ότι η ακρίβεια του χτυπήματος θύμιζε το τηλεχειριζόμενο πολυβόλο που χρησιμοποίησε μια ομάδα της Μοσάντ για να σκοτώσει τον κορυφαίο Ιρανό πυρηνικό επιστήμονα Μοχσέν Φαχριζαντέχ το 2020.

Σύμφωνα λοιπόν, με τις πηγές, η βόμβα εξερράγη εξ αποστάσεως μόλις επιβεβαιώθηκε ότι η Χανίγια βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο.

Ο Χανίγια έφτασε στην Τεχεράνη την Τρίτη για να παραστεί στην ορκωμοσία του νέου προέδρου του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Οι αξιωματούχοι που επικαλούνται οι Times λένε ότι η βόμβα που σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς και τον σωματοφύλακά του πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως. Σημειώνει δε ότι ο ξενώνας χρησιμοποιείται για καταφύγια, μυστικές συναντήσεις και «στέγαση επιφανών προσκεκλημένων» όπως ήταν ο Χανίγια.

Οι αξιωματούχοι που επικαλούνται οι Times σημειώνουν επίσης, ότι αν και από την έκρηξη έσπασαν τζάμια και κατέρρευσε ένα τμήμα του τοίχου του συγκροτήματος, υπήρξαν ελάχιστες ζημιές στο ίδιο το κτίριο, υποδεικνύοντας ότι ήταν απίθανο να προήλθε από πυραυλικό χτύπημα.

Υπενθυμίζεται ότι ενώ έχει αποδοθεί ευρέως η δολοφονία του Χανίγια στο Ισραήλ, εκείνο δεν έχει κάνει κανένα επίσημο σχόλιο για το περιστατικό μέχρι στιγμής. Ιρανοί αξιωματούχοι και η Χαμάς δήλωσαν ότι το Ισραήλ ήταν υπεύθυνο για τη δολοφονία, εκτίμηση στην οποία κατέληξαν και αρκετοί Αμερικανοί αξιωματούχοι που ζήτησαν ανωνυμία. Η δολοφονία αποτέλεσε αφορμή για να υπάρξει ανησυχία για ένα ακόμη κύμα βίας στη Μέση Ανατολή και να ανατρέψει τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το Ισραήλ από την πλευρά του είχε ορκιστεί να σκοτώσει τον Χανίγια και άλλους ηγέτες της Χαμάς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

