Συναγερμός στη νότια Τουρκία - Δασική πυρκαγιά κοντά σε τουριστικό θέρετρο - Δείτε βίντεο

Τούρκοι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν δασική πυρκαγιά κοντά στο θέρετρο Κέμερ στην επαρχία της Αττάλεια από ξηράς και αέρος εν μέσω του κύματος καύσωνα που πλήττει στην περιοχή.

Το γραφείο του κυβερνήτη της επαρχίας ανακοίνωσε ότι η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα λόγω των ανέμων και της ξηρασίας.

Δέκα αεροσκάφη, 22 ελικόπτερα και περισσότερα από 200 οχήματα συμμετέχουν στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης.

Το Κρατικό Νοσοκομείο του Κέμερ εκκενώθηκε προληπτικά, ενώ έξι άνθρωποι νοσηλεύονται με αναπνευστικά προβλήματα.

🇹🇷 In Turkish Kemer, the fires came close to the beach. Social media footage shows tourists swimming and sunbathing as helicopters put out fires offshore.



In 14 hours, the fire destroyed 120 hectares of forest.



