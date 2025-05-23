Τουρκία: 44 νέες συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας κατά του Ιμάμογλου

Η τουρκική αστυνομία προχώρησε σήμερα σε 44 νέες συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά που οδήγησε, στα τέλη Μαρτίου, στη φυλάκιση του αντιπολιτευόμενου δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι η ιδιαιτέρα του φυλακισμένου δημάρχου, η Καντρίγιε Κασάπογλου, και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δύο εταιριών που συνδέονται με τον δήμο της Κωνσταντινούπολης.

Άλλοι είκοσι υπάλληλοι του δήμου, μεταξύ των οποίων ο αρμόδιος για τις σχέσεις με τον Τύπο, είχαν συλληφθεί την Τρίτη, 20 Μαΐου, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας. Δεκατρείς από αυτούς τέθηκαν υπό κράτηση, σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο.

Η σύλληψη στις 19 Μαρτίου του Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος απορρίπτει τις κατηγορίες που του προσάπτονται, είχε προκαλέσει ένα κύμα αμφισβήτησης χωρίς προηγούμενο στην Τουρκία από το 2013.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, που θεωρείται ως ο πλέον ισχυρός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είναι φυλακισμένος από τις 23 Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία έλαβε το χρίσμα του κόμματός του, του σοσιαλδημοκρατικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), για τις προσεχείς προεδρικές εκλογές που προβλέπεται να διεξαχθούν το 2028.

Όμως η ακύρωση του πανεπιστημιακού πτυχίου του τον Μάρτιο, την οποία κατήγγειλε η τουρκική αντιπολίτευση, τον εμποδίζει από το να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές.

