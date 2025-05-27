O ρωσικός στρατός θα συνεχίσει τις μαζικές επιθέσεις σε απάντηση «τρομοκρατικών επιθέσεων» διαμηνύει η Μόσχα, παρά τις έντονες αντιδράσεις για τα συνεχιζόμενα πλήγματα κατά ουκρανικών στόχων που προκάλεσαν την αντίδραση του πρόεδρου Τραμπ.

Το Κίεβο, με την υποστήριξη ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, προέβη σε μια σειρά προκλητικών βημάτων για να διαταράξει τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησε η Ρωσική Ομοσπονδία ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Σε απάντηση στις μαζικές επιθέσεις ουκρανικών UAV σε περιοχές της Ρωσίας, οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις χτυπούν μόνο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και το στρατιωτικοβιομηχανικό συγκρότημα της Ουκρανίας, υποστηρίζεται.

Το Κίεβο έχει πολλαπλασιάσει τον αριθμό των επιθέσεων με UAV και πυραύλους σε στόχους στη Ρωσία. Από τις 20 Μαΐου, έχουν καταρριφθεί 2.331 UAV, συμπεριλαμβανομένων 1.465 εκτός της ζώνης της «ειδικής επιχείρησης».

Άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, υπέφεραν λόγω επιθέσεων από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώνει η Μόσχα.

Σε απάντηση στις ενέργειες του Κιέβου, οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις χρησιμοποίησαν όπλα υψηλής ακρίβειας και UAV για να χτυπήσουν το αεροδρόμιο Οζερνόγιε και τις αποθήκες πυρομαχικών στην περιοχή Ντνιεπροπετρόφσκ, αναφέρει μεταξύ άλλων το υπουργείο.

«Οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν μαζικές και ομαδικές επιθέσεις σε απάντηση τυχόν τρομοκρατικών επιθέσεων και προκλήσεων από το Κίεβο» διαμηνύει το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

