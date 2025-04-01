Ο Αμερικανός βουλευτής των Δημοκρατικών, Γκέγκορι Μικς, απέρριψε κατηγορηματικά την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, με την Τουρκία να επιδιώκει την επανεκκίνηση της διαδικασίας με διπλωματικά μέσα, σύμφωνα με δημοσίευμα στην ιστοσελίδα της εθνικιστικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Turkiye.

Μιλώντας σε εκδήλωση της ελληνικής διασποράς στη Νέα Υόρκη, ο Δημοκρατικός βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων έδωσε έμφαση στη στρατηγική ευθυγράμμιση ΗΠΑ και Ελλάδας και δήλωσε ότι δεν τίθεται λόγος για την επανεκκίνηση παράδοσης F-35 στην Τουρκία. «Τα F-35 δεν θα πάνε στην Τουρκία. Θα προστατεύσουμε τη στρατηγική υπεροχή της Ελλάδας», δήλωσε ο Μικς σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, προσθέτοντας ότι «η ελευθερία, η ισότητα και δημοκρατία» είναι οι κοινές αξίες των δύο χωρών.

Η ίδια εφημερίδα σχολιάζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πως είναι ανοιχτός στην πώληση των F-35, υπό τον όρο η Τουρκία να θέσει εκτός λειτουργίας τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας S-400.

Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, «παρά τη σκληρή στάση του Αμερικανού βουλευτή, η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειές της για την επανέναρξη της αμυντικής συνεργασίας με την Ουάσιγκτον». Επικαλούμενη μάλιστα διπλωματικές πηγές, η εφημερίδα επισημαίνει ότι οι δύο χώρες θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο και θα εξετάσουν τις κυρώσεις CAATSA και την επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35.

«Την ερχόμενη εβδομάδα μια τουρκική αντιπροσωπεία αναμένεται να μεταβεί στην Ουάσιγκτον για να συμμετάσχει σε συνομιλίες. Στις εν λόγω συνομιλίες θα συζητηθούν θέματα όπως η απαλλαγή από τις κυρώσεις CAATSA και η ανάπτυξη νέων συνεργασιών στην αμυντική βιομηχανία», υπογραμμίζεται στο δημοσίευμα της Turkiye.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.