Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που καταρρίφθηκαν από την Ουκρανία, τα οποία επίσης προκάλεσαν ζημιές σε δύο σπίτια στην περιοχή γύρω από την πρωτεύουσα στη δεύτερη τέτοια επίθεση στην περιοχή μέσα σε δύο νύχτες, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές του Κιέβου.

Δεν υπήρχαν άμεσα πλήγματα σε κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές, δήλωσαν οι αρχές. Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε και τα επτά drones τύπου Shahed που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση.

Το πλήγμα έγινε μια ημέρα αφού η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε 87 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της Ουκρανίας σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drone από την αρχή του πολέμου έως τώρα. Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο κυβερνήτης της περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ, στο κεντρικό-ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε ένα drone στην περιοχή και δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Η Ρωσία εκτόξευσε επίσης βαλλιστικούς πυραύλους Iskander-M στη βορειοανατολική περιοχή του Χαρκόβου κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ακόμα άνθρωπος, δήλωσε ο κυβερνήτης του.

Οι ουκρανικοί σιδηρόδρομοι Ukrzaliznytsia ανακοίνωσαν ότι ρωσική πυραυλική επίθεση στην περιοχή προκάλεσε ζημιές σε σιδηροτροχιές και σε εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης, καθώς επίσης σε δύο μηχανές και συρμούς.

Πηγή: skai.gr

