Ο Χαλέντ Μεσάαλ, φέρεται να είναι ο νέος ηγέτης της Χαμάς μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Μεσάαλ έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο το 1997 αφού Ισραηλινοί πράκτορες προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν με ένεση με δηλητήριο σε δρόμο έξω από το γραφείο του στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας Αμμάν.

Μάλιστα, η αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του εξόργισε τόσο τον τότε βασιλιά της Ιορδανίας Χουσεΐν που απείλησε με απαγχονισμό των επίδοξων δολοφόνων και κατάργηση της ειρηνευτικής συνθήκης της Ιορδανίας με το Ισραήλ, εκτός και εάν παρέδιδαν το αντίδοτο.

Το Ισραήλ το έκανε και συμφώνησε επίσης να ελευθερώσει τον ηγέτη της Χαμάς, Σεΐχη Αχμέντ Γιασίν, τον οποίο δολοφόνησε επτά χρόνια αργότερα στη Γάζα.

Ο Μεσάαλ, 68 ετών, έγινε ένας από τους πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς στην εξορία ένα χρόνο πριν το Ισραήλ προσπαθήσει να τον εξοντώσει, μια θέση που του επέτρεψε να εκπροσωπεί την παλαιστινιακή ισλαμιστική ομάδα σε συναντήσεις με ξένες κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, χωρίς να παρεμποδίζεται από τους αυστηρούς ισραηλινούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς που επηρέασαν.

Πηγές της Χαμάς δήλωσαν ότι ο Μεσάαλ αναμένεται να επιλεγεί ως ο ηγέτης της οργάνωσης για να αντικαταστήσει τον Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ιράν τα ξημερώματα της Τετάρτης, με την Τεχεράνη και τη Χαμάς να ορκίζονται αντίποινα κατά του Ισραήλ.

Οι σχέσεις του Μεσάαλ με το Ιράν έχουν κλονιστεί λόγω της προηγούμενης υποστήριξής του στην εξέγερση των σουνιτών μουσουλμάνων το 2011 κατά του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ένα από τα διλήμματα με το οποίο αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος ο Μεσάαλ είναι εάν θα επιλέξει να τηρήσει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση με το Ισραήλ για την επιδίωξη του παλαιστινιακού κράτους ή να συνεχίσει να πολεμά καθώς οι θέσεις της Χαμάς από το 1988 ζητούν την καταστροφή του Ισραήλ.

Ρεαλιστής με το Ισραήλ

Ο Μεσάαλ απορρίπτει την ιδέα μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ισραήλ, αλλά είπε ότι η Χαμάς θα μπορούσε να δεχθεί ένα παλαιστινιακό κράτος στη Δυτική Όχθη, τη Λωρίδα της Γάζας και την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως προσωρινή λύση στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης κατάπαυσης του πυρός.

Αναφορικά με την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, ο Μεσάλ είπε ότι επανάφερε την παλαιστινιακή υπόθεση στο επίκεντρο της παγκόσμιας ατζέντας.

Προέτρεψε τους Άραβες και τους Μουσουλμάνους να συμμετάσχουν στη μάχη κατά του Ισραήλ και είπε ότι οι Παλαιστίνιοι μόνο θα αποφασίσουν ποιος θα διοικήσει τη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου, σε πείσμα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών που θέλουν να αποκλείσουν τη Χαμάς από τη μεταπολεμική διακυβέρνηση.

Εντάχθηκε στη μουσουλμανική αδελφότητα στα 15

Ο Μεσάαλ έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του εκτός παλαιστινιακών εδαφών. Γεννημένος στο Silwad κοντά στην πόλη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, μετακόμισε με την οικογένειά του στο Κουβέιτ.

Σε ηλικία 15 ετών εντάχθηκε στη Μουσουλμανική Αδελφότητα, την παλαιότερη ισλαμιστική ομάδα της Μέσης Ανατολής. Η Αδελφότητα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της Χαμάς στα τέλη της δεκαετίας του 1980 κατά την πρώτη παλαιστινιακή εξέγερση κατά της ισραηλινής κατοχής.

Ο Μεσάαλ έγινε δάσκαλος πριν στραφεί στο lobbying για τη Χαμάς από το εξωτερικό για πολλά χρόνια. Ήταν υπεύθυνος για τη διεθνή συγκέντρωση κεφαλαίων στην Ιορδανία.

Ο Μεσάαλ διηύθυνε τη Χαμάς από την εξορία στη Δαμασκό από το 2004 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012, όταν έφυγε από την πρωτεύουσα της Συρίας λόγω της σκληρής καταστολής των Σουνιτών από τον Πρόεδρο Άσαντ που συμμετείχαν σε εξέγερση εναντίον του.



