Τουρκία: Αισιόδοξος ο Ερντογάν για τα Eurofighter

Σε κομβικό σημείο βρίσκονται οι επιδιώξεις της Τουρκίας για την **προμήθεια μαχητικών Eurofighter**, με τον πρόεδρο Ερντογάν να δηλώνει ανοιχτά την αισιοδοξία του για μία συμφωνία. Οι πρόσφατες επαφές του Τούρκου προέδρου με ανώτατους Γερμανούς αξιωματούχους στο Βερολίνο αναδεικνύουν τη συστηματική προσπάθεια της Άγκυρας να δώσει νέα ώθηση στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Η Τουρκία «εκτός» του F-35 – Αναζητά ευρωπαϊκές λύσεις

Σε συνέντευξη Τύπου στη Χάγη, μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρόεδρος Ερντογάν σχολίασε εκτενώς τις *προκλήσεις στις σχέσεις με τους δυτικούς συμμάχους* και εστίασε στο φλέγον ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών **F-35**, όπου η Τουρκία παραμένει αποκλεισμένη μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400, παρά τα 1,3 δισ. δολάρια που κατέβαλε για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Όπως σχολίασε, μια πιθανή συμφωνία *με τους Αμερικανούς«θα είναι περίπλοκη και χρονοβόρα».*

Ωστόσο, *νέα δεδομένα* προκύπτουν από τις ευρωπαϊκές επαφές. Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι συζητήσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία για την αγορά των Eurofighter δείχνουν θετικές προοπτικές. *«Υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Μόλις ολοκληρωθούν, θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα»,* ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διπλωματικός μαραθώνιος στο Βερολίνο – Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις

Την ίδια περίοδο, η τουρκική διπλωματία κινείται δυναμικά και παρασκηνιακά. Όπως μετέδωσαν τα τουρκικά ΜΜΕ, ο επικεφαλής σύμβουλος του Τούρκου προέδρου, Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς, βρέθηκε χθες στο Βερολίνο για μια σειρά συναντήσεων με κορυφαίους αξιωματούχους της γερμανικής κυβέρνησης, μεταξύ αυτών την υφυπουργό Εξωτερικών Σεράπ Γκιουλέρ και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag, Άρμιν Λάσετ.

*«Οι συζητήσεις ήταν ιδιαίτερα παραγωγικές»*, δήλωσε ο Κιλίτς μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας πως βρέθηκαν στο επίκεντρο τόσο η *συνεργασία στον τομέα της άμυνας*, όσο και τα *διμερή ζητήματα εξωτερικής πολιτικής* και τα *προβλήματα της τουρκικής κοινότητας στη Γερμανία*.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Ερντογάν είχε καταστήσει σαφές πριν τη Σύνοδο της Χάγης ότι θα ασκήσει «σημαντική πίεση» στον Γερμανό καγκελάριο για το ξεμπλοκάρισμα της διαδικασίας πώλησης των Eurofighter, στηρίζοντας τη θέση ότι *«δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στο εμπόριο όπλων μεταξύ συμμάχων»*.

Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων αυτών αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκίας στην περιοχή, ενώ παρακολουθείται στενά από ευρωπαίους και αμερικανούς παράγοντες.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.