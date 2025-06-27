Ρωσία: Η παραγωγή drones αυξήθηκε με εντολή Πούτιν

Η παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) της Ρωσίας αυξήθηκε κατά 16,9% τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όπως δείχνουν τα στοιχεία μιας δεξαμενής σκέψης προσκείμενης στην κυβέρνηση, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, αφότου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε να αυξηθεί η παραγωγή τους.

Ο Πούτιν είχε δηλώσει τον Απρίλιο ότι περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη διαφόρων τύπων είχαν παραχθεί πέρυσι, συμπεριλαμβανομένων περίπου 4.000 μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου FPV (First Person View) - ελαφριά μοντέλα σχεδιασμένα για στόχευση ακριβείας, τα οποία ελέγχονται από τον χειριστή μέσω προβολής της εικόνας από κάμερα τοποθετημένη στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε ζωντανό χρόνο, συνήθως σε ειδικά γυαλιά ή οθόνη - αλλά δήλωσε ότι τα στρατεύματα που μάχονται στην πρώτη γραμμή στην Ουκρανία χρειάζονται περισσότερα.

Και οι δύο πλευρές έχουν αναπτύξει μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε τεράστια κλίμακα, χρησιμοποιώντας τα για να εντοπίζουν και να πλήττουν στόχους όχι μόνο στο πεδίο της μάχης αλλά και πολύ πέρα από τις γραμμές του μετώπου.

Η αύξηση της παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά 16,9% τον Μάιο ήταν σημαντικά υψηλότερη από τους προηγούμενους μήνες, σύμφωνα με το Κέντρο Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Βραχυπρόθεσμων Προβλέψεων, μια οικονομική δεξαμενή σκέψης που πρόσκειται στην κυβέρνηση.

Η μέση μηνιαία αύξηση τους προηγούμενους πέντε μήνες ήταν 3,7%, αναφέρει η έκθεση, και το επίπεδο του Μαΐου ήταν 1,6 φορές υψηλότερο από τη μέση μηνιαία παραγωγή του 2024.

Η Μόσχα αναπτύσσει ένα νέο σύστημα που βασίζεται σε λέιζερ για την άμυνα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ιδιαίτερα σημαντικό καθώς τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτυπούν συχνά τοποθεσίες βαθιά μέσα στη Ρωσία, όπως αποθήκες πετρελαίου, διυλιστήρια και αεροδρόμια.

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εκτός των άλλων δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει δημοσιονομικές πιέσεις λόγω των αυξημένων αμυντικών δαπανών, οι οποίες έχουν τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό, και ότι είναι έτοιμη να μειώσει τις στρατιωτικές δαπάνες μακροπρόθεσμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.