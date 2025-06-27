Με εκτεταμένα πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, κέντρα παραγωγής πυραύλων και στόχους αεράμυνας, το Ισραήλ πέτυχε καίριο χτύπημα στις στρατηγικές δυνατότητες του Ιράν, ανέφερε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων. Πάνω από 50% των εκτοξευτών και εκατοντάδες βαλλιστικοί πύραυλοι καταστράφηκαν, ενώ το 99% των 1.100 drones που εκτοξεύθηκαν κατά του Ισραήλ αναχαιτίστηκαν.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος των IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, μίλησε την Παρασκευή για τις λεπτομέρειες του πολέμου με το Ιράν, αποκαλύπτοντας την έκταση των ζημιών στα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματά του.

Όπως αποκάλυψε ο Ντεφρίν, το Ισραήλ είχε προσπαθήσει να αποτρέψει την επέκταση και την ανάπτυξη των πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν «παρασκηνιακά», αλλά δήλωσε ότι «δεν τους άφησαν άλλη επιλογή» από το να προχωρήσουν σε επιθέσεις.

Οι IDF πίστευαν ότι το Ιράν διέθετε επαρκές πυρηνικό υλικό για να κατασκευάσει αρκετές πυρηνικές βόμβες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και ότι είχε αρχίσει να αυξάνει την παραγωγή πυραύλων, με στόχο την αύξηση του οπλοστασίου του από 2.500 σε 8.000 πυραύλους εντός δύο ετών.

Ο Ντεφρίν σημείωσε ότι το Ισραήλ στόχευσε δεκάδες ανώτατους στρατιωτικούς, 11 πυρηνικούς επιστήμονες, καθώς και σειρά εγκαταστάσεων στο πλαίσιο μιας αιφνιδιαστικής επίθεσης.

Ταυτόχρονα, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε θέσεις αεράμυνας, από εγκαταστάσεις εκτόξευσης έως μονάδες παραγωγής και συστοιχίες ραντάρ. Αυτό οδήγησε στο να αποκτήσει το Ισραήλ αεροπορική υπεροχή πάνω από τη δυτική περιοχή του Ιράν μέσα σε λίγες ώρες.

Αυτό το αιφνιδιαστικό πλήγμα, σύμφωνα με τον Ντεφρίν, απέτρεψε μια πολύ μεγαλύτερη ιρανική αντεπίθεση, η οποία ήταν σχεδιασμένη αλλά τελικά δεν εκδηλώθηκε σε αυτόν τον βαθμό.

Οι δύο βασικοί στόχοι της ισραηλινής επίθεσης

Οι επόμενες δώδεκα ημέρες αεροπορικών πληγμάτων επικεντρώθηκαν σε δύο κύριους στόχους: πρώτον, την καταστροφή των ιρανικών εγκαταστάσεων εμπλουτισμού και ανάπτυξης πυρηνικών, και δεύτερον, την εξουδετέρωση των εγκαταστάσεων παραγωγής και εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν.

Ο Ντεφρίν ανέφερε ότι τα αμερικανικά πλήγματα στο Φορντό και τα ισραηλινά πλήγματα στο Νατάνζ απέτρεψαν το Ιράν από το να αναπτύξει πυρηνικό όπλο στην παρούσα φάση.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) στόχευσε επίσης χιλιάδες εγκαταστάσεις παραγωγής φυγοκεντρητών, καθώς και άλλες υποδομές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εξαρτημάτων απαραίτητων για την παραγωγή πυρηνικής βόμβας.

Η δολοφονία 11 Ιρανών πυρηνικών επιστημόνων εκτιμάται επίσης ότι καθυστέρησε σημαντικά τις προσπάθειες του ιρανικού καθεστώτος για την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Ο δεύτερος βασικός άξονας των πληγμάτων ήταν οι εγκαταστάσεις παραγωγής και εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έπληξαν περισσότερες από 30 εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την παραγωγή πυραύλων σε ολόκληρο το Ιράν.

Τα πλήγματα προκάλεσαν καθυστέρηση στην παραγωγή πυραύλων, ιδιαίτερα μεγάλου βεληνεκούς, μέσω της στόχευσης εργοστασίων συστημάτων καθοδήγησης.

Η εξουδετέρωση περισσότερων από 30 ανώτατων Ιρανών στρατιωτικών διοικητών συνέβαλε στο να αποτραπεί μια φονικότερη αντεπίθεση από την πλευρά του Ιράν.

Περισσότερο από το 50% των εκτοξευτών και εκατοντάδες βαλλιστικοί πύραυλοι καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Πάνω από το 80% των συστοιχιών αεράμυνας καταστράφηκαν επίσης στα πλήγματα.

Περισσότεροι από 530 πύραυλοι και 1.100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ, με το 99% των drones να αναχαιτίζεται επιτυχώς.

Ο Ντεφρίν προειδοποίησε ότι, παρά την επιτυχία της επιχείρησης στην αποτροπή της υπαρξιακής απειλής του Ιράν προς το Ισραήλ, το ιρανικό καθεστώς θα συνεχίσει να επιχειρεί την καταστροφή του Ισραήλ.





