Δεν έχει τέλος η τραγωδία στην Τουρκία: Στους 14 οι νεκροί από τις πλημμύρες στις σεισμόπληκτες περιοχές - Δείτε βίντεο

Στους 14 έχει αυξηθεί ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών από τις πλημμύρες στις σεισμόπλητες περιοχές της ανατολικής Τουρκίας.

Η λίστα των θυμάτων δεν αποκλείεται να αυξηθεί, καθώς οι χείμαρροι των ορμητικών νερών παρέσυραν ό,τι βρήκαν μπροστά τους, ενώ πολλοί άνθρωποι ήταν εντελώς απροστάτευτοι, καθώς τα σπίτια τους είχαν ήδη γκρεμιστεί από τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν την ίδια περιοχή πριν από έναν μήνα.

Οι εικόνες από τη γειτονική χώρα είναι συγκλονιστικές, καθώς οι λάσπες, φερτά υλικά, αυτοκίνητα και άνθρωποι γίνονται μία μάζα, που παρασύρεται δίχως κανέναν έλεγχο από τους χειμάρρους.

The disaster continues for #Turkey. After suffering devastating earthquakes last month that left tens of thousands homeless, the south is now suffering floods that have swamped the tents where people are now living. At least one person died in Adiyaman. pic.twitter.com/ITuXsvKDUG