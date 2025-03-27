Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η πρώτη φωτογραφία από το βυθισμένο τουριστικό υποβρύχιο στην Αίγυπτο – Πώς συνέβη η τραγωδία 

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το υποβρύχιο βυθίστηκε περίπου 1 χλμ από την ακτή, λίγη ώρα αφού είχε αποπλεύσει από την αποβάθρα του ξενοδοχείου 

υποβρυχιο αιγυπτος

Τουλάχιστον 6 είναι οι νεκροί  από την βύθιση ενός τουριστικού υποβρυχίου σήμερα το πρωί στο αιγυπτιακό θέρετρο Χουργκάντα, στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το υποβρύχιο άνηκε στην εταιρία Sindbad Submarines και στο ξενοδοχείο Sindbad στη Χουργκάντα. 

Την ώρα της τραγωδίας μετέφερε 45 Ρώσους τουρίστες, ανάμεσά τους και οικογένεις με παιδιά, οι οποίοι συμμετείχαν σε θαλάσσια εκδρομή για να δουν τους κοραλλιογενείς υφάλους και τα τροπικά ψάρια.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα και πληροφορίες, το υποβρύχιο βυθίστηκε περίπου 1 χλμ από την ακτή, λίγη ώρα αφού είχε αποπλεύσει από την αποβάθρα του ξενοδοχείου. 

Επισήμως τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά. Όμως πολλά τοπικά μέσα αναφέρουν ότι το βαθυσκάφος χτύπησε σε ύφαλο και έγινε αποσυμπίεση στην καμπίνα. 

Από τους 45 επιβαίνοντες, 9 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, εκ των οποίων τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση. Αλλοι 29 άνθρωποι διασώθηκαν σώοι. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αίγυπτος υποβρύχιο Ερυθρά Θάλασσα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark