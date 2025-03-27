Τουλάχιστον 6 είναι οι νεκροί από την βύθιση ενός τουριστικού υποβρυχίου σήμερα το πρωί στο αιγυπτιακό θέρετρο Χουργκάντα, στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το υποβρύχιο άνηκε στην εταιρία Sindbad Submarines και στο ξενοδοχείο Sindbad στη Χουργκάντα.

Την ώρα της τραγωδίας μετέφερε 45 Ρώσους τουρίστες, ανάμεσά τους και οικογένεις με παιδιά, οι οποίοι συμμετείχαν σε θαλάσσια εκδρομή για να δουν τους κοραλλιογενείς υφάλους και τα τροπικά ψάρια.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα και πληροφορίες, το υποβρύχιο βυθίστηκε περίπου 1 χλμ από την ακτή, λίγη ώρα αφού είχε αποπλεύσει από την αποβάθρα του ξενοδοχείου.

Επισήμως τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει γνωστά. Όμως πολλά τοπικά μέσα αναφέρουν ότι το βαθυσκάφος χτύπησε σε ύφαλο και έγινε αποσυμπίεση στην καμπίνα.

Από τους 45 επιβαίνοντες, 9 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, εκ των οποίων τέσσερις σε κρίσιμη κατάσταση. Αλλοι 29 άνθρωποι διασώθηκαν σώοι.

Πηγή: skai.gr

