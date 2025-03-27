Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια πτήσης της SWISS Air καθώς ένας επιβάτης συνελήφθη αφού φέρεται να αυνανιζόταν μπροστά στους υπόλοιπους επιβαίνοντες του αεροπλάνου.

Ειδικότερα, ο 33χρονος ύποπτος κατηγορείται ότι άγγιζε τον εαυτό του σε κοινή θέα κατά τη διάρκεια της πτήσης LX918 από τη Ζυρίχη στη Δρέσδη, τη Δευτέρα το πρωί.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Blick, ένας συνεπιβάτης ενημέρωσε το πλήρωμα της καμπίνας στις 07:40 π.μ., περίπου στα μισά της πτήσης, ότι ο άνδρας είχε τα χέρια του μέσα στο παντελόνι του.

Ο σοκαρισμένος επιβάτης ζήτησε από μία αεροσυνοδό να αλλάξει θέση. Τα μέλη του πληρώματος προειδοποίησαν τον άνδρα, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκαν επανειλημμένες εκκλήσεις μέχρι να σταματήσει τη συγκεκριμένη πράξη.

Ακολούθως, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Δρέσδης συνέλαβε τον ύποπτο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε μόνο ως Γερμανός υπήκοος, κατά την προσγείωση.

Ο ίδιος παραδέχθηκε την πράξη στην οποία προέβη ενώπιον δύο γυναικών επιβατών, αλλά υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως έκανε κάτι κακό, καθώς «δεν είχε εκθέσει τα γεννητικά του όργανα».

Επί του παρόντος, βρίσκεται υπό έρευνα για πρόκληση δημόσιας όχλησης.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας ότι οι αξιωματικοί ανταποκρίθηκαν σε ένα «ασυνήθιστο συμβάν που υπερέβη τα όρια της καλής συμπεριφοράς» το πρωί της Δευτέρας.

Εκπρόσωπος της SWISS δήλωσε κατόπιν ότι «μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι σημειώθηκε ένα περιστατικό στην πτήση μας LX918 από τη Ζυρίχη στη Δρέσδη, τη Δευτέρα 24 Μαρτίου. Ένας από τους επιβάτες συμπεριφέρθηκε με ακατάλληλα οικείο τρόπο κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το πλήρωμα εξέδωσε προειδοποίηση στον επιβάτη. Κατά την άφιξη στη Δρέσδη, ο επιβάτης παραδόθηκε στις αρχές.»



Πηγή: skai.gr

