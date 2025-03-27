Η βρετανική ομάδα διαμαρτυρίας για το κλίμα "Just Stop Oil", η οποία έγινε γνωστή για τις σούπες που έχει πετάξει κατά διαστήματα σε διάσημους πίνακες, όπως του Βαν Γκογκ αλλά και για τη διατάραξη αθλητικών και θεατρικών εκδηλώσεων, δήλωσε την Πέμπτη ότι θα σταματήσει τη δράση της στα τέλη Απριλίου.

Η οργάνωση η οποία πραγματοποιεί εκστρατεία υπέρ της Βρετανίας για τον τερματισμό της εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου έως το 2030 ανακοίνωσε την τελευταία της διαμαρτυρία.

Τους τελευταίους μήνες, οι ακτιβιστές της έριξαν πορτοκαλί υγρό πάνω σε ένα ρομπότ Optimus σε ένα κατάστημα Tesla, ψέκασαν με πορτοκαλί χρώμα ένα τμήμα του κτιρίου της αμερικανικής πρεσβείας στο Λονδίνο και ζωγράφισαν τον τάφο του Βρετανού φυσιοδίφη Charles Darwin στο Αβαείο του Westminster του Λονδίνου. Επίσης, δύο ακτιβιστές της φυλακίστηκαν επειδή πέταξαν σούπα ντομάτας στα «Ηλιοτρόπια» του Βαν Γκογκ στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δράσης της πολλοί από τους ακτιβιστές του έχουν καταδικαστεί σε μεγάλες ποινές φυλάκισης για τις διαμαρτυρίες τους.

Σε δήλωσή της, η περιβαλλοντική ομάδα ανέφερε: «Το αρχικό μας αίτημα για τον τερματισμό της εξόρυξης νέου πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει πλέον γίνει κυβερνητική πολιτική, καθιστώντας μας μία από τις πιο επιτυχημένες εκστρατείες πολιτικής αντίστασης στη σύγχρονη ιστορία.

«Έχουμε καταφέρει να κρατήσουμε πάνω από 4,4 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στο έδαφος, ενώ τα δικαστήρια έχουν κρίνει παράνομες τις νέες άδειες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έτσι, φτάνει το τέλος για τις επιθέσεις με σούπα στους πίνακες του Βαν Γκογκ, το κορν φλάουρ στο Στόουνχεντζ και τις αργές πορείες στους δρόμους. Αλλά δεν τελειώνουν οι δίκες, η επιτήρηση, τα πρόστιμα, οι περιοριστικοί όροι και οι πολυετείς ποινές φυλάκισης.»

Η οργάνωση πρόσθεσε: «Καθώς οι μεγάλες εταιρείες και οι δισεκατομμυριούχοι διαφθείρουν τα πολιτικά συστήματα παγκοσμίως, χρειαζόμαστε μια διαφορετική προσέγγιση. Δημιουργούμε μια νέα στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πραγματικότητα και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας στη δεδομένη συγκυρία. Τίποτα λιγότερο από μια επανάσταση δεν πρόκειται να μας προστατεύσει από τις επερχόμενες καταιγίδες.»

Η τελευταία διαμαρτυρία τους όπως γνωστοποίησε θα πραγματοποιηθεί έξω από το κοινοβούλιο στις 26 Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

