Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών θα καταθέσουν προτάσεις εντός τριών εβδομάδων για την παρακολούθηση μιας ενδεχόμενης εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Τα συμπεράσματα θα κοινοποιηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την αποστολή γαλλοβρετανικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας για να εργαστεί με τις ουκρανικές δυνάμεις αναφορικά με τον σχεδιασμό του μελλοντικού ουκρανικού στρατού, ενώ διευκρίνισε ότι η δύναμη «εγγύησης» για την Ουκρανία δεν θα είναι ειρηνευτική ούτε θα βρίσκεται στη γραμμή του μετώπου, αλλά θα αναπτυχθεί σε στρατηγικά σημεία από διάφορες χώρες.

Ο Μακρόν τόνισε ότι αρκετές χώρες δεσμεύτηκαν για πρόσθετη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία και ότι 31 κράτη εξέφρασαν τη βούληση να παραμείνουν ενωμένες και να οικοδομήσουν την ειρήνη μέσω ισχύος.

Ο Μακρόν ανέφερε ότι θα δημιουργηθεί μία δύναμη που θα προσφέρει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, με τη συμμετοχή πολλών χωρών, η οποία θα καλύπτει θάλασσα, αέρα και έδαφος στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πακέτου ασφαλείας.

Ο Μακρόν τόνισε ότι η Ρωσία δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει για το αν θα υπάρξει αυτή η δύναμη στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση ανήκει στις συμμετέχουσες χώρες.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι της προσπάθειας και του σχεδιασμού αυτής της πρωτοβουλίας θα ηγηθούν η Γαλλία και η Βρετανία, μετά από σχετική εντολή των χωρών που συμμετέχουν.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των εταίρων για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο για την υλοποίησή της από τις χώρες που είναι πρόθυμες να προχωρήσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.