Βέλγιο: Δωδεκάχρονος σκοτώθηκε στη διάρκεια καταδίωξής του από την αστυνομία

Δωδεκάχρονος που επέβαινε σε ηλεκτρικό σκούτερ σκοτώθηκε σήμερα σε τροχαίο στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια καταδίωξής του από αστυνομικούς, ανακοίνωσαν οι βελγικές αρχές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα βελγικών μέσων ενημέρωσης, το αγόρι παρασύρθηκε από όχημα της αστυνομίας.

«Ένα όχημα της αστυνομίας ενεπλάκη» στο τροχαίο και το θύμα «ένα παιδί που γεννήθηκε το 2013, πέθανε», αναφέρει η εισαγγελία των Βρυξελλών, χωρίς να διευκρινίζει τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πως η εισαγγελία έχει ορίσει εμπειρογνώμονα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα σε λεωφόρο του δήμου Γκανσορέν στις Βρυξέλλες, γύρω στις 17:50 (τοπική ώρα, 18:50 στην Ελλάδα), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

Επί τόπου έσπευσαν άμεσα διασώστες που προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον 12χρονο και εν συνεχεία τον μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να κρατήσουν το παιδί στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά του.

Πηγή: skai.gr

