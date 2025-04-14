Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν την Κυριακή ότι αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα προκάλεσαν τον "θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκατριών" στην περιοχή Μπάνι Ματάρ, δυτικά της Σαναά, σύμφωνα με έναν προσωρινό ακόμη απολογισμό.

Τα πλήγματα είχαν στόχο ένα εργοστάσιο που βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη του αλ-Σαουάρι, διευκρίνισαν σε ανακοίνωσή τους οι αντάρτες της Υεμένης, που ελέγχουν την πρωτεύουσα, καταγγέλλοντας την "επίθεση". Οι ΗΠΑ δεν έχουν αντιδράσει επί του παρόντος.

Οι Χούθι πρόσθεσαν ότι τα αμερικανικά πλήγματα είχαν στόχο την Κυριακή και άλλες περιοχές της χώρας, κυρίως τις επαρχίες Σαάντα και Χοντέιντα.

Οι περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες στην Υεμένη αποτελούν πεδίο σχεδόν καθημερινών πληγμάτων, τα οποία αποδίδονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τότε που η Ουάσινγκτον άρχισε αεροπορική εκστρατεία κατά των Χούθι στις 15 Μαρτίου για να τους αναγκάσει να σταματήσουν να απειλούν πλοία που περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα.

Έκτοτε, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει επίσης επιθέσεις κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων και κατά του Ισραήλ, δηλώνοντας ότι ενεργούν έτσι σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη και διευκρίνισε ότι οι προσπάθειες αναχαίτισης "κατά τα φαινόμενα" πέτυχαν.

Μετά τις σειρήνες που ήχησαν πριν από λίγο σε αρκετές περιοχές του Ισραήλ, επιβεβαιώθηκε, έπειτα από εξακρίβωση, ότι ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε από την Υεμένη", ανακοίνωσε ο στρατός. "Έγιναν προσπάθειες αναχαίτισης και ο πύραυλος κατά τα φαινόμενα αναχαιτίστηκε με επιτυχία", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

