Τα τρία τέταρτα των εμπορικών πλοίων υπό αμερικανική σημαία, τα οποία κανονικά θα εκτελούσαν δρομολόγια μέσω Ερυθράς Θάλασσας, είναι σήμερα υποχρεωμένα να παρακάμπτουν τη θαλάσσια οδό αυτή και να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, εξαιτίας των επιθέσεων που εξαπολύουν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, δήλωσε χθες Κυριακή ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Μάικ Γουόλτς.

«Το 75% των εμπορικών πλοίων που πλέουν υπό αμερικανική σημαία πρέπει να περνούν από τις νότιες ακτές της Αφρικής (...) αντί να διασχίζουν τη Διώρυγα του Παναμά», δήλωσε ο κ. Γουόλτς στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

«Ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ αποφάσισε να πλήξουμε τους Χούθι και να τους πλήξουμε σκληρά, αντίθετα από την προηγούμενη κυβέρνηση» του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, πρόσθεσε ο ΣΕΑ Γουόλτς στο CBS.

«Το να παραμείνουν οι θαλάσσιες οδοί ανοικτές, το να συνεχιστεί το εμπόριο, είναι θεμελιώδης πτυχή της εθνικής μας ασφάλειας», είπε ο σύμβουλος, χαρακτηρίζοντας τους Χούθι «οργάνωση σαν την Αλ Κάιντα ή το ΙΚ» που όμως διαθέτει «πυραύλους κρουζ, βαλλιστικούς πυραύλους και αντιαεροπορικές άμυνες από τις πλέον προηγμένες, κι όλα αυτά της τα έχει προμηθεύσει το Ιράν», κατ’ αυτόν.

Μια εβδομάδα νωρίτερα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε οχυρά των Χούθι είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλά ηγετικά τους στελέχη. Οι αντάρτες από την πλευρά τους έκαναν λόγο για 53 νεκρούς, ανάμεσά τους παιδιά, και 98 τραυματίες.

Η πιο φτωχή της αραβικής χερσονήσου παραμένει βυθισμένη σε εμφύλιο πόλεμο από το 2014, που άφησε πίσω εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στην υφήλιο.

Χονδρικά έναν μήνα αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, οι Χούθι, που ελέγχουν σχεδόν όλη τη βόρεια Υεμένη, άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς συνδέονταν με το εβραϊκό κράτος στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, τονίζοντας πως ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Οι επιθέσεις από το υεμενίτικο κίνημα είχαν σταματήσει κατά το διάστημα αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χαμάς τη 19η Ιανουαρίου. Όμως οι Χούθι διεμήνυσαν πως θα κλιμακώσουν τη δράση τους αφού οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ξανάρχισαν να βομβαρδίζουν τη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκα στην «αποφασιστικότητα της κυβέρνησης (των ΗΠΑ) να αποκαταστήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι», ανέφεραν οι υπηρεσίες του σε ενημερωτικό δελτίο που δημοσιοποίησαν χθες.

Την περασμένη Τετάρτη, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «κατά τη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών, οι Χούθι έχουν επιτεθεί εναντίον του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού 174 φορές και εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας 145 φορές».

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν για πάνω από μια εβδομάδα να εξαπολύουν επιδρομές σε προπύργια ανταρτών. Πρόκειται για τους πρώτους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στην Υεμένη αφότου ανέλαβε την εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

