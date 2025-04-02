Τουλάχιστον 85 νεκροί σε επιθέσεις στο Σουδάν από παραστρατιωτικούς

Τουλάχιστον 85 άνθρωποι σκοτώθηκαν την τελευταία εβδομάδα σε επιθέσεις νότια του Χαρτούμ που αποδίδονται σε παραστρατιωτικούς, ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή Αντίστασης του Σουδάν η οποία αγωνίζεται για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα.

Την προηγούμενη Πέμπτη ο σουδανικός στρατός, που εδώ και δύο χρόνια πολεμά τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης, ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τον πλήρη έλεγχο της πρωτεύουσας Χαρτούμ εκδιώκοντας τις ΔΤΥ.

«Για έβδομη συναπτή ημέρα, η πολιτοφυλακή Τζαντζαγουίντ (σ.σ. από την οποία προήλθαν οι ΔΤΥ) εξαπολύει βίαιες επιθέσεις σε χωριά δυτικά του Τζέμπελ Αουλία, με απολογισμό περισσότερους από 85 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες», αναφέρει η ενημέρωση.

Το Σουδάν έχει βυθιστεί στο χάος εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα στις δυνάμεις που είναι πιστές στον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και de facto ηγέτη της χώρας, και στους παραστρατιωτικούς των ΔΤΥ υπό τον Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, άλλοτε δεύτερο τη τάξει της στρατιωτικής χούντας. Η ένοπλη σύρραξη που ξέσπασε την 15η Απριλίου 2023 έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους και μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, με τον αριθμό των εκτοπισμένων να ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Παρότι οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης έχασαν τον έλεγχο της σουδανικής πρωτεύουσας, η τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής παραμένει χωρισμένη στα δύο. Ο στρατός ελέγχει το βόρειο και ανατολικό τμήμα του Σουδάν, ενώ οι ΔΤΥ κυριαρχούν στο νότιο τμήμα και σχεδόν σε όλη την αχανή περιοχή του Νταρφούρ (δυτικά).

Οι αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου και φρικαλεότητες, ενώ οι ηγέτες τους υπόκεινται σε αμερικανικές κυρώσεις. Τον Ιανουάριο του 2025, η Ουάσινγκτον κατηγόρησε επισήμως τους παραστρατιωτικούς των ΔΤΥ για «γενοκτονία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

