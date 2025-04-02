Η Άγκυρα καταδικάζει την επίσκεψη του Μπεν-Γκβιρ στην Πλατεία των Τεμενών

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταδικάζει σε ανακοίνωσή του την επίσκεψη του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, στην ιερή για τους μουσουλμάνους Πλατεία των Τεμενών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Στην τουρκική ανακοίνωση γίνεται λόγος για «έφοδο» του Ισραηλινού υπουργού στο τέμενος Αλ Άκσα, και εκφράζεται η άποψη ότι οι συνεργάτες του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου «έκαναν ένα επικίνδυνο βήμα με στόχο την περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή».

«Οι σημερινές δηλώσεις της κυβέρνησης Νετανιάχου σχετικά με την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα και τη συνέχιση των παράνομων εποικιστικών δραστηριοτήτων στη Δυτική Όχθη αποτελούν μια ακόμη απόδειξη της κατάφωρης περιφρόνησης του Ισραήλ για το Διεθνές Δίκαιο και της πλήρους αποστασιοποίησής του από την επιδίωξη της ειρήνης», σημειώνει επίσης το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Άγκυρα καλεί τη διεθνή κοινότητα «να λάβει αποφασιστική θέση για να προστατεύσει τους ιερούς τόπους, να αποτρέψει περαιτέρω προκλήσεις και να τερματίσει τις προσπάθειες του Ισραήλ να επεκτείνει την επικράτειά του μέσω της κατοχής».

Ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ μετέβη σήμερα το πρωί στην ιερή για τους μουσουλμάνους Πλατεία των Τεμενών, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, περιοχή που έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψή του στο συγκρότημα του Τεμένους Αλ Άκσα μετά την επιστροφή του στις 19 Μαρτίου στην κυβέρνηση Νετανιάχου. Ως υπουργός από το 2022, μετέβη στον συγκεκριμένο χώρο τουλάχιστον οκτώ φορές. Το ακροδεξιό κόμμα του είχε αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό στις 19 Ιανουαρίου, διαμαρτυρόμενο για τη συμφωνία εκεχειρίας με τη Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

