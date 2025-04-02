Όταν ο 95χρονος σήμερα Willis Wipf έχασε τη σύζυγό του το 2013 από τη νόσο του Αλτσχάιμερ έψαχνε να βρει νόημα στη ζωή του, μέχρι που το βρήκε στη δημιουργία σκουλαρικιών.

Ο Wipf άρχισε να πρωτοφτιάχνει σκουλαρίκια για τη συζυγό του Τζόις, πριν από περίπου τρεις δεκαετίες όταν μετακόμισαν στη Μέσα της Αριζόνα. Ο Wipf χρησιμοποιούσε πέτρες που έβρισκε σε δρόμους, σε κοίτες ρεμάτων και στα βουνά. Έτσι η σύζυγός του φορούσε καθημερινά πολύχρωμα σκουλαρίκια φτιαγμένα όλα από τα χέρια του συζύγου της μέχρι την ημέρα που έφυγε από τη ζωή. Τότε ο Wipf ένιωσε ότι χρειαζόταν έναν λόγο για να σηκώνεται κάθε πρωί από το κρεβάτι. Αφορμή έγινε τελικά το εργαστήριο χάραξης και κοπής λίθων που άνοιξε.

Το ερώτημα όμως τώρα που γεννήθηκε ήταν τι θα έκανε τώρα όλα αυτά τα σκουλαρίκια που θα έφτιαχνε.Μόνο ένα πράγμα ένιωθε σωστό: να δίνει τις δημιουργίες του σε άλλες γυναίκες ελπίζοντας να τις κάνει να χαμογελάσουν, είπε. Ο Wipf παραμένει αφοσιωμένος στην τέχνη του, παρόλο που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Σήμερα τα σκουλαρίκια του είναι τόσο δημοφιλή αφού έχει χαρίσει περισσότερα από 10.000 ζευγάρια τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

«Αν φωτίζει τη μέρα μιας γυναίκας, τότε αξίζει τον κόπο», είπε ο Wipf στην Washington Post.

Ο Willis έχει γίνει ακόμα πιο διάσημος στην κοινότητά του από τότε που το ειδησεογραφικό κανάλι του Phoenix KNXV πρόβαλε τον ίδιο και τη δουλειά του.

Πώς ξεκίνησε

Στην αρχή, ο Wipf έφτιαχνε αγκράφες για ζώνες, γραβάτες και μενταγιόν. Μια μέρα, αποφάσισε να φτιάξει σκουλαρίκια για την Τζόις.

Αφού έδεσε μια ποδιά για να προστατεύσει τα ρούχα του, ακολούθησε μια σχολαστική διαδικασία που κράτησε μερικές ώρες: Έκοψε τον λίθο σε λεπτά κομμάτια μήκους περίπου μιας ίντσας, τους έδωσε σχήμα και τα γυάλισε. Έβαλε μια σταγόνα κόλλα στην κορυφή κάθε λίθου και πρόσθεσε ένα μικρό καπάκι, το οποίο συνέδεσε με ένα γάντζο. Ο Wipf άρχισε να αγοράζει οπάλιο, έναν πολύτιμο λίθο που διαθέτει πολλά χρώματα, από το διαδίκτυο και από τοπικά καταστήματα για να φτιάξει πιο πολυτελή σκουλαρίκια. Σφυρηλάτησε επίσης σκουλαρίκια με λάπις, έναν βράχο γνωστό για το μπλε του χρώμα, και μαλαχίτη, ένα ορυκτό με πράσινα σχέδια.

Όταν πέθανε η Τζόις, άφησε πίσω της περίπου 80 ζευγάρια σκουλαρίκια που της είχε φτιάξει ο σύζυγός της. Αυτά τα έδωσε στα τρία παιδιά και τα εγγόνια του. Και παρά το γεγονός πως άρχισε να ασχολείται με άλλες δραστηριότητες τίποτα δεν τον γέμιζε. Αλλά καθώς ο Wipf μεγάλωνε ένιωθε ακόμη μεγαλύτερη έλξη για όσα δημιουργούσε στο εργαστήριο.

Πλέον, περνάει τουλάχιστον τρεις ώρες εκεί τις περισσότερες μέρες, φτιάχνοντας ένα ζευγάρι σκουλαρίκια σε περίπου δύο ώρες.

Αφού ο Wipf δημιουργήσει στο εργαστήριό του μια χούφτα από σκουλαρίκια, τα παίρνει στο σπίτι και κολλάει κάθε σκουλαρίκι σε ένα μπολ με αλάτι, για να τα κρατάει όρθια, στο τραπέζι της κουζίνας του. Εκεί ολοκληρώνει τις δημιουργίες του βάζοντας γάντζους και στη συνέχεια τα τοποθετεί σε ένα κουτί.

Για να συνεχίσει να φτιάχνει σκουλαρίκια με οπάλιο - το οποίο κοστίζει αρκετά - ο Wipf είπε ότι αποφεύγει να παραγγέλνει απέξω φαγητό και βάζει στην άκρη τη σύνταξή του. Ο Wipf, προσφέρει τα σκουλαρίκια τόσο σε άγνωστες γυναίκες όσο και στα παιδιά του για να τα μοιράσουν και εκείνες με τη σειρά τους σε άλλες γυναίκες.

