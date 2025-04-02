ΟΗΕ: Έκκληση για διατήρηση θετικής δυναμικής και αύξηση εμπιστοσύνης στην Κύπρο

Ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης, στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας, του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ, το οποίο δείχνει τη δέσμευση των δύο ηγετών.

Ενθαρρύνει τους δύο ηγέτες να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους στην Κύπρο, προκειμένου να αξιοποιήσουν περαιτέρω αυτή τη θετική δυναμική και να αυξήσουν την εμπιστοσύνη, ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Σε ερώτηση σχετικά με τα δημοσιεύματα περί διορισμού της κ. Ολγκίν Κουεγιάρ ως Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για να βοηθήσει τις δύο πλευρές στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων της πρόσφατης άτυπης διάσκεψης για το Κυπριακό που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, ανέφερε ότι έως τώρα δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο.

“Όσον αφορά την ανακοίνωση Προσωπικού Απεσταλμένου και οποιαδήποτε πιθανή επίσκεψη στο νησί, θα σας ενημερώσουμε όταν έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε” σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.