Μετά την ολοκλήρωση της πορείας των ιταλικών συνδικάτων Cgil και Uil, στο πλαίσιο της σημερινής γενικής, πανιταλικής απεργίας, μια ομάδα διαδηλωτών που δεν ανήκε στις συνδικαλιστικές ενώσεις συγκρούστηκε, στο Τορίνο, με αστυνομικές δυνάμεις.

Chi mi spiega il perchè a Torino gli studenti sono così educati e rispettosi delle regole? pic.twitter.com/631cUGrzg3 — CAESO QUIINCTIUS (@Orgoglioitalia3) November 29, 2024

Οι διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους ανήκουν σε φοιτητικές οργανώσεις, χρησιμοποίησαν ξύλινα κοντάρια από τις σημαίες που έφεραν μαζί τους, ενώ οι αστυνομικοί τους απώθησαν με ασπίδες και γκλοπ.

Οι συγκρούσεις πραγματοποιήθηκαν στους δυο σταθμούς του Τορίνο, Πόρτα Νουόβα και Πόρτα Σούζα. Στον δεύτερο σιδηροδρομικό σταθμό, οι διαδηλωτές κατάφεραν να μπλοκάρουν, για λίγα λεπτά, την κυκλοφορία των τρένων και φώναξαν συνθήματα υπέρ του παλαιστινιακού λαού και κατά του Ιταλού υπουργού Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι.

Έξω από την είσοδο του σταθμού Πόρτα Νουόβα, παράλληλα, ομάδα νέων έκαψε φωτογραφίες της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, του υπουργού Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι και του υπουργού Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο. «Δεν πρόκειται για διαδηλωτές, αλλά για εγκληματίες και στους εγκληματίες, τους αξίζει να πάνε φυλακή», σχολίασε ο Σαλβίνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

