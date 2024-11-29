Πώς μπορεί να μοιάζει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, είπε στον κόσμο ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε μία μόνο ανάρτησή του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που προτείνω τον στρατηγό Keith Kellogg να υπηρετήσει ως Βοηθός του Προέδρου και Ειδικός Απεσταλμένος για την Ουκρανία και τη Ρωσία», έγραψε ο Τραμπ στο κανάλι του Truth Social. «Μαζί θα εξασφαλίσουμε την ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΣΩ ΔΥΝΑΜΗΣ και θα κάνουμε την Αμερική και τον κόσμο ΞΑΝΑ ΑΣΦΑΛΗ!»

Όπως μεταδίδει το CNN, διορίζοντας τον Κιθ Κέλογκ ως ειδικό απεσταλμένο του στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε επίσης ένα πολύ συγκεκριμένο, προαναγγελθέν σχέδιο για το πιο ακανθώδες ζήτημα εξωτερικής πολιτικής.

Ο Κιθ Κέλογκ, ο 80χρονος πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, έχει παρουσιάσει το ειρηνευτικό του σχέδιο με κάποιες λεπτομέρειες, γράφοντας για το ινστιτούτο πολιτικής America First τον Απρίλιο.

Ο ίδιος σχετικά με τον πόλεμο αναφέρει πως πρόκειται για «μια κρίση που μπορεί να αποφευχθεί, η οποία, λόγω των ανίκανων πολιτικών της κυβέρνησης Μπάιντεν... έχει «μπλέξει» την Αμερική σε έναν ατελείωτο πόλεμο».

Εν ολίγοις, το σχέδιο προβλέπει κατάπαυση του πυρός με «πάγωμα» στις γραμμές του μετώπου και οι δύο πλευρές θα αναγκαστούν να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, στις μεγαλύτερες λεπτομέρειες όλα γίνονται πολύπλοκα.

Αλλαγή της εμπλοκής των ΗΠΑ

Ο Κιθ Κέλογκ ξοδεύει τον περισσότερο χρόνο επικρίνοντας τις ενέργειες του Μπάιντεν - λέγοντας ότι η κυβέρνησή του έδωσε πολύ λίγη στρατιωτική βοήθεια, πολύ αργά. Υπογραμμίζει ότι η απόφαση του Τραμπ να δώσει την πρώτη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία το 2018 μετέφερε τη δύναμη που απαιτείται για να αντιμετωπίσει τον Πούτιν και ότι η ήπια προσέγγιση του Τραμπ στο κεφάλι του Κρεμλίνου -δεν τον δαιμονοποιούσε όπως ο Μπάιντεν- θα του επιτρέψει να συνάψει συμφωνία.

Ο Κέλογκ τονίζει ότι θα έπρεπε να είχαν δοθεί περισσότερα όπλα πριν από τη ρωσική εισβολή και αμέσως μετά, για να μπορούσε η Ουκρανία να κερδίσει.

Αλλά τότε είναι που το σχέδιο - το οποίο το CNN ανέφερε ότι εξετάζει ο μελλοντικός σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ - παύει να αρέσει στην Ουκρανία.

Ο Κέλογκ σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται ανάμειξη σε άλλη σύγκρουση και τα δικά τους αποθέματα όπλων έχουν «πληγεί» από την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία, αφήνοντας τη χώρα δυνητικά εκτεθειμένη σε οποιαδήποτε σύγκρουση με την Κίνα για την Ταϊβάν. Επισημαίνει ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ - στην πραγματικότητα μια πολύ μακρινή προοπτική, που προσφέρεται διστακτικά στο Κίεβο σε συμβολική αλληλεγγύη - θα πρέπει να τεθεί σε αναμονή επ' αόριστον, «σε αντάλλαγμα για μια συνολική και μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία με εγγυήσεις ασφαλείας».

Κυρίως, το σχέδιο λέει ότι θα πρέπει να καταστεί «επίσημη η πολιτική των ΗΠΑ για την επιδίωξη κατάπαυσης του πυρός και διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων».

Ο ίδιος τονίζει ότι η μελλοντική βοήθεια των ΗΠΑ - πιθανότατα υπό μορφή δανείων - θα εξαρτηθεί από τη διαπραγμάτευση της Ουκρανίας με τη Ρωσία και οι ΗΠΑ θα οπλίσουν την Ουκρανία στον βαθμό που μπορεί να αμυνθεί και να σταματήσει οποιαδήποτε περαιτέρω ρωσική πρόοδο πριν και μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Πάγωμα στην πρώτη γραμμή

Οι γραμμές του μετώπου θα παγώσουν στο σενάριο της κατάπαυσης του πυρός και θα δημιουργηθεί μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Εάν συμφωνήσει σε αυτό, η Ρωσία θα λάβει περιορισμένη άρση των κυρώσεων και πλήρη «ανακούφιση» μόνο όταν υπογραφεί μια ειρηνευτική συμφωνία που να ικανοποιεί την Ουκρανία. Μια εισφορά στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας θα κάλυπτε την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Η Ουκρανία δεν θα κληθεί να παραιτηθεί από την ανάκτηση των κατεχόμενων εδαφών, αλλά θα έπρεπε να συμφωνήσει στο να το επιδιώξει μόνο μέσω της διπλωματίας. Το σχέδιο αναγνωρίζει ότι «αυτό θα απαιτούσε μια μελλοντική διπλωματική πρόοδο που πιθανότατα δεν θα συμβεί πριν ο Πούτιν αποχωρήσει από την εξουσία».

Είναι απίστευτα απλό και γρήγορο στην προσέγγισή του. Δεν έχει όμως μια προσαρμογή για το τι θα απαιτήσει η Μόσχα και τι έχει χρησιμοποιήσει στη διπλωματική διαδικασία στο παρελθόν. Το Κρεμλίνο στο παρελθόν αγνόησε τις εκεχειρίες και επιδίωξε τους εδαφικούς του στόχους.

Μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, θα έπρεπε πιθανότατα να φυλάσσεται, πιθανώς από στρατεύματα του ΝΑΤΟ ή στρατιώτες από άλλα έθνη. Αυτό θα είναι δύσκολο να γίνει πράξη. Η ζώνη αυτή ήταν τεράστια, εκτεινόμενη σε εκατοντάδες μίλια και θα αποτελούσε μια γιγαντιαία οικονομική επένδυση.

Το σχέδιο σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατασκευάζουν 14.000 βλήματα πυροβολικού των 155 χιλιοστών το μήνα, τα οποία η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει σε μόλις 48 ώρες. Παραδόξως, ο Κέλογκ θέλει οι ΗΠΑ να εξοπλίσουν περισσότερο την Ουκρανία, αλλά επίσης αναγνωρίζει ότι στην πράξη δεν μπορούν να το κάνουν.

Αλλαγή αξιών

«Ο Μπάιντεν αντικατέστησε την προσέγγιση Τραμπ με μια φιλελεύθερη διεθνιστική προσέγγιση που προωθούσε τις δυτικές αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία», γράφει ο ίδιος. Πρόκειται για μια αρκετά ζοφερή βάση από την οποία μπορεί να οικοδομηθεί ένας συμβιβασμός για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Όπως αναφέρει το CNN, προσθέτει ότι ορισμένοι επικριτές της συνεχιζόμενης βοήθειας προς την Ουκρανία -στην οποία φαίνεται να συμπεριλαμβάνεται και ο ίδιος- «ανησυχούν για το εάν τα ζωτικά στρατηγικά συμφέροντα της Αμερικής διακυβεύονται στον πόλεμο της Ουκρανίας, τη δυνατότητα εμπλοκής των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων και εάν η Αμερική εμπλέκεται σε έναν πόλεμο αντιπροσώπων με τη Ρωσία που θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε πυρηνική σύγκρουση».

Το σχέδιο προσφέρει στην Ουκρανία μια ευπρόσδεκτη ευκαιρία για τον τερματισμό της βίας, σε μια εποχή που χάνει σε όλα τα μέτωπα και στερείται βασικού ανθρώπινου δυναμικού - ένα εμπόδιο που μπορεί να μην ξεπεράσει ποτέ και κάτι στο οποίο η Ρωσία πιθανότατα θα την ξεπερνά πάντα.

Πηγή: skai.gr

