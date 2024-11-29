Ιταλία: Γενική απεργία κατά της κυβέρνησης Μελόνι σήμερα

Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα στην Ιταλία η γενική απεργία που προκήρυξαν τα συνδικάτα Cgil και Uil κατά του σχεδίου κρατικού προϋπολογισμού της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι.

Σύμφωνα με τα ιταλικά συνδικάτα, υπάρχει ορατός κίνδυνος ύφεσης σε τομείς όπως αυτοί του αυτοκινήτου και της υφαντουργίας ενώ, όπως υπογραμμίζουν, «παρά τα όσα λέει η κυβέρνηση, η χώρα διανύει τον δέκατο ένατο μήνα αδιάκοπης μείωσης της βιομηχανικής παραγωγής».

🔴📣 OGGI È SCIOPERO GENERALE!

PER CAMBIARE LA MANOVRA DEL GOVERNO MELONI

Il Governo ascolti la voce delle lavoratrici e dei lavoratori che oggi stanno scioperando.#scioperogenerale

📸 Alcuni scatti dalla manifestazione a #Padova, dove a concludere sarà @Depalma_michele. pic.twitter.com/1y60araNIg — Fiom-Cgil nazionale (@fiomnet) November 29, 2024

«Γέμισαν πάνω από σαράντα πλατείες της χώρας. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να προβληματιστεί, όχι μόνο σχετικά με τα συνδικάτα, αλλά με το ότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι αυτή την στιγμή ζητούν μια σαφή αλλαγή πορείας», δήλωσε από την Νάπολη ο Πιερπάολο Μπομπαρντιέρι, επικεφαλής του συνδικάτου Uil.

Ο γραμματέας της συνδικαλιστικής οργάνωσης Cgil Mαουρίτσιο Λαντίνι, ο οποίος βρίσκεται στην Μπολόνια, ζήτησε από την κυβέρνηση Μελόνι «να μπλοκάρει με ειδικό νόμο τις απολύσεις, όπως συνέβη στην περίοδο του κορονοϊού». «Διαφορετικά είμαστε έτοιμοι να κινητοποιηθούμε για να μην κλείσουν άλλες βιομηχανίες και να μην υπογραφούν νέες απολύσεις», πρόσθεσε ο Λαντίνι.

Από την Σικελία, τα μέλη του συνδικάτου Cgil προσθέτουν ότι «δεν απεργούν από προκατάληψη κατά της κυβέρνησης, αλλά για να στηρίξουν ένα διαφορετικό όραμα για την Ιταλία, με κύρια σημεία αναφοράς την κοινωνική δικαιοσύνη και την ελευθερία».

Στην πορεία των συνδικάτων, που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Τορίνο, συμμετέχουν και πολλές οργανώσεις που μάχονται για τα δικαιώματα των γυναικών. «Πρέπει να σταματήσουμε την βία. Ελεύθερες να διαλέγουμε για την εργασία, την υγεία και την αυτοδιάθεση», γράφει ένα από τα μεγαλύτερα πανό.

