Ήταν άραγε η πιο ακριβή μπουκιά της ιστορίας; Αφού αγόρασε έναντι 6 εκατομμυρίων δολαρίων ένα έργο τέχνης, που αποτελούνταν από μια μπανάνα κολλημένη με ταινία σ' ένα τοίχο, ο αγοραστής τήρησε σήμερα την υπόσχεσή του: έφαγε το φρούτο.

Σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Χονγκ Κονγκ, ο Τζάστιν Σαν, σινοαμερικανός επιχειρηματίας και ιδρυτής της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων Tron, κατάπιε την μπανάνα ενώπιον δεκάδων δημοσιογράφων και ινφλουένσερ.

Ο τριαντάρης Σαν εκφώνησε προηγουμένως μια ομιλία χαρακτηρίζοντας το έργο «εμβληματικό» και κάνοντας παραλληλισμούς ανάμεσα στην εννοιολογική τέχνη και τα κρυπτονομίσματα.

«Είναι πολύ καλύτερη από τις άλλες μπανάνες», δήλωσε μετά την πρώτη μπουκιά.

«Είναι αληθινά πολύ καλή», υπογράμμισε.

Το έργο αποτελείται από μια μπανάνα κολλημένη σε ένα τοίχο με ένα χοντρό κομμάτι ασημί ταινίας. Τιτλοφορείται «Comedian» και δημιουργήθηκε από τον εικονοκλάστη και προβοκάτορα ιταλό καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν.

Είχε πουληθεί την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη έναντι 6,2 εκατομμυρίων δολαρίων (5,9 εκατ. ευρώ) σε πλειστηριασμό που οργανώθηκε από τον οίκο Sotheby's.

Ο Τζάστιν Σαν δήλωσε πως τα πρώτα δέκα δευτερόλεπτα μετά την πώληση τού φαινόταν «απίστευτο» το ότι είχε κερδίσει τον πλειστηριασμό. Στα επόμενα δέκα δευτερόλεπτα, είχε αποφασίσει ότι θα έτρωγε την μπανάνα.

«Το να την φάει κάποιος στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου μπορεί επίσης να αποτελέσει τμήμα της ιστορίας αυτού του έργου τέχνης», εξήγησε σήμερα.

Το έργο υφίσταται σε τρία αντίτυπα. Υποτίθεται ότι θέτει ερωτήματα για την έννοια της τέχνης και την αξία της. Έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις αφότου εκτέθηκε για πρώτη φορά το 2019 στο Μαϊάμι.

Ο ιδιοκτήτης ενός από τα έργα αυτά παίρνει πιστοποιητικό γνησιότητας καθώς και οδηγίες για τον τρόπο που θα πρέπει να αντικαθιστά το φρούτο, όταν αυτό αρχίζει να σαπίζει.

Ο Τζάστιν Σαν συνέκρινε σήμερα τα έργα εννοιολογικής τέχνης, όπως το «Comedian», με την τέχνη NFT και την αποκεντρωμένη τεχνολογία blockchain.

«Τα περισσότερα από αυτά τα αντικείμενα και τις ιδέες υφίστανται ως πνευματική ιδιοκτησία και στο Ίντερνετ, σε αντίθεση με κάτι φυσικό», υπογράμμισε.

Ο Τζάστιν Σαν ανακοίνωσε εξάλλου αυτή την εβδομάδα μια επένδυση 30 εκατομμυρίων δολαρίων (28,4 εκατ. ευρώ) στη World Liberty Financial, μια πλατφόρμα τοποθέτησης και δανεισμού σε κρυπτονομίσματα, που υποστηρίζεται από τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι συμμετέχοντες στη σημερινή εκδήλωση έλαβαν ο καθένας εν είδει ενθυμίου μια κολλητική ταινία και μια μπανάνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.