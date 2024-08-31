Η υπηρεσία υγείας του ΟΗΕ και οι συνεργάτες της ξεκινούν εκστρατεία από την Κυριακή για τον εμβολιασμό 640.000 Παλαιστινίων παιδιών στη Γάζα κατά της πολιομυελίτιδας, μια φιλόδοξη προσπάθεια εν μέσω πολέμου που έχει καταστρέψει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του θύλακα.

Η εκστρατεία έρχεται αφότου αναφέρθηκε το πρώτο κρούσμα πολιομυελίτιδας στη Γάζα μετά από 25 χρόνια - ένα αγόρι 10 μηνών, που προκάλεσε την παράλυση του ενός ποδιού του. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι η παρουσία ενός κρούσματος υποδηλώνει ότι μπορεί να υπάρχουν εκατοντάδες άλλοι που έχουν μολυνθεί αλλά δεν παρουσιάζουν συμπτώματα.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που πάσχουν από πολιομυελίτιδα δεν εμφανίζουν συμπτώματα και αυτοί που νοσούν αναρρώνουν σε μια εβδομάδα περίπου. Αλλά δεν υπάρχει θεραπεία, και όταν η πολιομυελίτιδα προκαλεί παράλυση είναι συνήθως μόνιμη. Εάν η παράλυση επηρεάζει τους αναπνευστικούς μύες, η ασθένεια μπορεί να είναι θανατηφόρα.

Η προσπάθεια εμβολιασμού δεν θα είναι εύκολη: οι δρόμοι της Γάζας έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό, τα νοσοκομεία της έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και ο πληθυσμός της έχει βρει καταφύγιο σε απομονωμένους θύλακες.

Ο ΠΟΥ δήλωσε την Πέμπτη ότι έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Ισραήλ για περιορισμένες παύσεις των μαχών ώστε να επιτραπεί η πραγματοποίηση της εκστρατείας εμβολιασμού. Ακόμα κι έτσι, μια τόσο μεγάλης κλίμακας εκστρατεία θα αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες σε μια περιοχή που καλύπτεται από ερείπια, όπου το 90% των Παλαιστινίων είναι εκτοπισμένοι.

Πόσο καιρό θα πάρει

Η τριήμερη εκστρατεία εμβολιασμού στην κεντρική Γάζα θα ξεκινήσει την Κυριακή, κατά τη διάρκεια μιας «ανθρωπιστικής παύσης» που θα διαρκέσει από τις 6 το πρωί έως τις 3 μ.μ., είπε ο Δρ. Ρικ Ρέπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στις παλαιστινιακές περιοχές.

Σε συντονισμό με τις ισραηλινές αρχές, εμβολιασμοί θα πραγματοποιηθούν και στη νότια και βόρεια Γάζα κατά τη διάρκεια παρόμοιων παύσεων, πρόσθεσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μέσω βίντεο από το Deir al-Balah στην κεντρική Γάζα.

Ποιος θα κάνει το εμβόλιο

Η εκστρατεία εμβολιασμού στοχεύει 640.000 παιδιά κάτω των 10 ετών, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Κάθε παιδί θα λάβει δύο σταγόνες από το στόμα εμβολίου πολιομυελίτιδας σε δύο δόσεις, η δεύτερη δόση θα χορηγηθεί τέσσερις εβδομάδες μετά τον πρώτο.

Πού θα γίνουν οι εμβολιασμοί

Οι τοποθεσίες εμβολιασμού εκτείνονται στη Γάζα, τόσο εντός όσο και εκτός των ισραηλινών ζωνών εκκένωσης, από τη Ράφα στα νότια έως τις βόρειες περιοχές της επικράτειας.

Το Υπουργείο Υγείας που εδρεύει στη Ραμάλα δήλωσε την Παρασκευή ότι θα υπάρχουν πάνω από 400 «σταθερές» τοποθεσίες εμβολιασμού, οι περισσότερες στη Χαν Γιουνίς, όπου η πυκνότητα πληθυσμού είναι η υψηλότερη και εκεί βρίσκονται 239.300 παιδιά κάτω των 10 ετών. Οι σταθερές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν κέντρα υγείας, νοσοκομεία, κλινικές και νοσοκομεία υπαίθρου.

Σε άλλα σημεία της επικράτειας, θα υπάρχουν επίσης περίπου 230 χώροι όπου θα διανεμηθούν τα εμβόλια.

Πού φυλάσσονται τα εμβόλια τώρα

Περίπου 1,3 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου ταξίδεψαν μέσω του σημείου ελέγχου Κερέμ Σαλόμ και επί του παρόντος φυλάσσονται σε «ψυχρές συνθήκες» σε μια αποθήκη στο Deir al-Balah. Αυτό σημαίνει ότι η αποθήκη είναι σε θέση να διατηρήσει τη σωστή θερμοκρασία, ώστε τα εμβόλια να μην καταστραφούν.

Άλλο ένα φορτίο 400.000 δόσεων πρόκειται να παραδοθεί σύντομα στη Γάζα.

Τα εμβόλια θα μεταφερθούν σε χώρους διανομής από μια ομάδα άνω των 2.000 εθελοντών γιατρών, δήλωσε ο Αμμάρ Αμμάρ, εκπρόσωπος της UNICEF.

Ποιες είναι οι προκλήσεις

Η οργάνωση οποιουδήποτε είδους εκστρατείας που απαιτεί τη διέλευση της λωρίδας της Γάζας και την αλληλεπίδραση με το ιατρικό της σύστημα είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει δυσκολίες.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου το 65% του συνολικού οδικού δικτύου στη Γάζα έχει υποστεί ζημιές. Δεκαεννέα από τα 36 νοσοκομεία της λωρίδας είναι εκτός λειτουργίας.

Το βόρειο τμήμα της επικράτειας είναι αποκομμένο από το νότο, και η μετακίνηση μεταξύ των δύο περιοχών ήταν δύσκολη καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου λόγω των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ομάδες ανθρωπιστικής βοήθειας αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις μετ6ακινήσεις τους λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, αφού τα κονβόι έγιναν στόχος του ισραηλινού στρατού.

Ο Πέπερκορν είπε την Παρασκευή ότι ο ΠΟΥ δεν μπορεί να κάνει εμβολιασμούς από σπίτι σε σπίτι στη Γάζα, όπως έκανε σε άλλες εκστρατείες κατά της πολιομυελίτιδας. Όταν ρωτήθηκε για τη βιωσιμότητα της προσπάθειας, ο ίδιος τόνισε ότι ο ΠΟΥ πιστεύει πως «είναι εφικτό εάν όλα τα κομμάτια του παζλ είναι στη θέση τους. ”

Πόσες δόσεις χρειάζονται τα παιδιά και τι θα συμβεί εάν κάποια παραληφθεί

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τα παιδιά χρειάζονται συνήθως περίπου τρεις έως τέσσερις δόσεις από το στόμα εμβολίου πολιομυελίτιδας - δύο σταγόνες ανά δόση - για να προστατευθούν από την πολιομυελίτιδα. Εάν δεν λάβουν όλες τις δόσεις, είναι ευάλωτα στη μόλυνση.

Οι γιατροί είχαν διαπιστώσει στο παρελθόν ότι τα παιδιά που υποσιτίζονται ή έχουν άλλες ασθένειες μπορεί να χρειαστούν περισσότερες από 10 δόσεις του εμβολίου πολιομυελίτιδας για να προστατευθούν πλήρως.

Υπάρχουν παρενέργειες;

Ναι, αλλά είναι πολύ σπάνιες.

Δισεκατομμύρια δόσεις του εμβολίου πολιομυελίτιδας από το στόμα έχουν χορηγηθεί σε παιδιά παγκοσμίως και είναι ασφαλές και αποτελεσματικό. Αλλά σε περίπου 1 στις 2,7 εκατομμύρια δόσεις, ο ζωντανός ιός στο εμβόλιο μπορεί να παραλύσει το παιδί που λαμβάνει τις σταγόνες.

Πώς ξεκίνησε το ξέσπασμα πολιομυελίτιδας στη Γάζα

Ο ιός της πολιομυελίτιδας που πυροδότησε αυτό το τελευταίο ξέσπασμα είναι ένας μεταλλαγμένος ιός από εμβόλιο πολιομυελίτιδας από το στόμα. Το από του στόματος εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας περιέχει εξασθενημένο ζωντανό ιό και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, αυτός ο ιός αποβάλλεται από εκείνους που είναι εμβολιασμένοι και μπορεί να εξελιχθεί σε μια νέα μορφή ικανή να ξεκινήσει νέες επιδημίες.



Πηγή: skai.gr

