Μέση Ανατολή: Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία μετά τα νέα πλήγματα - Αποκαλύψεις για σχέδιο ανατροπής στο Ιράν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πρώην στέλεχος της Μοσάντ αποκάλυψε σχέδιο πολλών σταδίων για ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο «πάγωσε» μετά την αμερικανική παρέμβαση.

Τα τελευταία χρόνια η Μοσάντ έχει αυξήσει σημαντικά τη στρατολόγηση και εκπαίδευση πρακτόρων από εχθρικές χώρες, αναθέτοντάς τους αποστολές που παλαιότερα εκτελούσαν αποκλειστικά Ισραηλινοί πράκτορες

H εκεχειρία στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, μετά τα νέα πλήγματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι «δεν θα δείξει πλέον αυτοσυγκράτηση», αυξάνοντας τον φόβο γενικευμένης ανάφλεξης

Ένα σχέδιο πολλών σταδίων με τελικό στόχο την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος είχε εκπονήσει το Ισραήλ μέσω της Μοσάντ, ωστόσο η υλοποίησή του δεν ολοκληρώθηκε μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να σταματήσουν τον πόλεμο, υποστήριξε πρώην ανώτερος αξιωματούχος της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών σε συνέντευξή του στο ισραηλινό Channel 12.

Ο πρώην αξιωματούχος, που αναφέρεται με το ψευδώνυμο «Άλεφ», δήλωσε ότι το σχέδιο είχε σχεδιαστεί και προετοιμαστεί επί σειρά ετών και περιλάμβανε διαδοχικές φάσεις επιχειρήσεων στο εσωτερικό του Ιράν.

«Δεν φτάσαμε μέχρι το τέλος. Μας σταμάτησαν στην πορεία. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο σχέδιο που είχε προετοιμαστεί εδώ και καιρό και έχει προς το παρόν ανασταλεί», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο του σχεδιασμού είχαν αξιοποιηθεί και Κούρδοι συνεργάτες, με απώτερο στόχο την αντικατάσταση του υφιστάμενου καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Ο πρώην αξιωματούχος εξέφρασε την ελπίδα ότι τα επόμενα στάδια του σχεδίου θα εγκριθούν στο μέλλον, υποστηρίζοντας ότι έχουν ήδη δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για την αποδυνάμωση της ιρανικής ηγεσίας.

«Δεν ξέρω αν θα συμβεί σε έξι μήνες ή σε τρία χρόνια, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό το καθεστώς θα πέσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, περιέγραψε τη δράση της Μοσάντ κατά τη διάρκεια του «Πολέμου των Δώδεκα Ημερών» τον Ιούνιο του 2025, υποστηρίζοντας ότι η υπηρεσία ανέπτυξε στο εσωτερικό του Ιράν επιχειρησιακές ομάδες με προηγμένο εξοπλισμό, δυνατότητες νυχτερινών επιχειρήσεων και καθοδήγησης πυραύλων.

Κατά τον ίδιο, τα τελευταία χρόνια η Μοσάντ έχει αυξήσει σημαντικά τη στρατολόγηση και εκπαίδευση πρακτόρων από εχθρικές χώρες, αναθέτοντάς τους αποστολές που παλαιότερα εκτελούσαν αποκλειστικά Ισραηλινοί πράκτορες.

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Σε τροχιά νέας κλιμάκωσης η Μέση Ανατολή

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, καθώς ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν σχεδόν καθημερινά πλήγματα, ενώ η Τεχεράνη διευρύνει τους στόχους της προς τις χώρες του Κόλπου, εντείνοντας τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.

Το Ιράν εκτόξευσε τα ξημερώματα του Σαββάτου βαλλιστικούς πυραύλους και drones κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, με τις αρχές του Μπαχρέιν να ανακοινώνουν ότι αναχαιτίστηκαν. Η Μανάμα κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις κατά των χωρών του Κόλπου, χαρακτηρίζοντάς τες «σοβαρή κλιμάκωση».

Την ίδια ώρα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πραγματοποίησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων επιτήρησης στο νησί Κεσμ και κοντά στην περιοχή Σιρίκ, οι οποίες, σύμφωνα με την Τεχεράνη, χρησιμοποιούνταν για την προστασία των συνόρων και τη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα διεθνή ύδατα.

Η ιρανική πλευρά χαρακτήρισε την αμερικανική ενέργεια παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας, ενώ η νέα ανταλλαγή πυρών σημειώνεται την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις πιέσεις προς το Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο, ο οποίος έχει επιβαρύνει την παγκόσμια οικονομία και εντείνει τις ανησυχίες για επισιτιστική κρίση σε ευάλωτες περιοχές του πλανήτη.

Σε μια δήλωση που ενδέχεται να προμηνύει περαιτέρω κλιμάκωση, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, διαμήνυσε ότι το Ιράν «δεν θα επιδείξει πλέον αυτοσυγκράτηση» απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται.

«Αυτό μπορεί να συνεπάγεται κάποιο πόνο για τις ΗΠΑ, αλλά θα συνηθίσουν», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι έθεσε στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ιρανικούς πυραύλους και drones και απάντησαν με πλήγματα κατά εγκαταστάσεων ραντάρ και επιτήρησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Στενό του Ορμούζ.

Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε αρκετούς ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς το Στενό του Ορμούζ και αραβικές χώρες-συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο.

«Τα επιθετικά drones αποτελούσαν άμεση απειλή για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι έπληξε εγκαταστάσεις ραντάρ, μεταξύ των οποίων και μία σε νησί του Στενού του Ορμούζ, «προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω επιθέσεις».

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο IRNA, ότι στόχευσαν την αεροπορική βάση Αλί αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, καθώς και τον 5ο Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

Ο αμερικανικός στρατός διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή απώλειες μεταξύ του αμερικανικού προσωπικού.



Τραμπ: «Θα τελειώσουμε πολύ γρήγορα με το Ιράν»

Παρά τις ανησυχίες ότι η εκεχειρία θα μπορούσε να καταρρεύσει, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των εξελίξεων.

«Η κατάσταση με το Ιράν φαίνεται να πηγαίνει αρκετά καλά», δήλωσε σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βγουν σύντομα από τη σύγκρουση.

«Θα τελειώσουμε πολύ γρήγορα με το Ιράν και το αποτέλεσμα θα είναι πολύ ισχυρό, είτε μέσω μιας συμφωνίας στο χαρτί είτε με τον δύσκολο τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις. Πριν από μία εβδομάδα, Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες και την έναρξη νέου γύρου συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Έκτοτε, όμως, ο Τραμπ έχει ζητήσει τροποποιήσεις στη συμφωνία, ενώ η ιρανική πλευρά δεν έχει δώσει δημόσια καμία ένδειξη ότι αποδέχεται τους νέους όρους.

Ερωτηθείς από το NBC γιατί οι συνομιλίες καθυστερούν, απάντησε ότι «είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς».

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης την εκτίμησή του ότι το Ιράν διατηρεί ακόμη περίπου το 21%-22% του πυραυλικού του οπλοστασίου, παρά το γεγονός ότι ένας από τους βασικούς στόχους του πολέμου ήταν η εξουδετέρωση του ιρανικού πυραυλικού προγράμματος.

«Αγκάθια» ο Λίβανος και το Ορμούζ

Την ίδια ώρα, οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στον Λίβανο δυσχεραίνουν περαιτέρω τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταλάβει σημαντικά τμήματα του νότιου Λιβάνου, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις τους στρέφονται κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. Παράλληλα, οι συγκρούσεις και τα αεροπορικά πλήγματα συνεχίζονται παρά τις διεθνείς προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός.

Η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί οποιαδήποτε μόνιμη εκεχειρία να περιλαμβάνει και το μέτωπο του Λιβάνου, θεωρώντας τις δύο συγκρούσεις άρρηκτα συνδεδεμένες. Η θέση αυτή προσθέτει ακόμη ένα εμπόδιο στις ήδη δύσκολες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Η συνέχιση των εχθροπραξιών στον Λίβανο θεωρείται από διπλωματικές πηγές ένας από τους βασικούς παράγοντες που απειλούν τη σταθερότητα της εύθραυστης εκεχειρίας στην ευρύτερη περιοχή.

Η κυβέρνηση Τραμπ προβάλλει ως σημαντική διπλωματική επιτυχία τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανικής κυβέρνησης, έπειτα από συνομιλίες με αμερικανική διαμεσολάβηση στην Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει τη συμφωνία, γεγονός που εγείρει αμφιβολίες για τη βιωσιμότητά της και τη δυνατότητα σταθεροποίησης της κατάστασης στον Λίβανο.

Οι ανησυχίες αυτές ενισχύθηκαν το Σάββατο, όταν ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον νότιο Λίβανο προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων τρία στελέχη του λιβανέζικου στρατού.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξετάζει το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις του στρέφονται κατά της Χεζμπολάχ και όχι κατά των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου.

Πηγή: skai.gr

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