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Ρωσία: Αντιαεροπορικές μονάδες ανέκοψαν 339 drones σε διάστημα 13 ωρών

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, προέβη σε μια σειρά ανακοινώσεων στο Telegram περιγράφοντας την αντιαεροπορική δράση κατά των drones

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Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι αντιαεροπορικές του μονάδες ανέκοψαν και κατέστρεψαν 339 ουκρανικά drones σε διάστημα 13 ωρών σε διάφορες ρωσικές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας.

Το υπουργείο, σε ανάρτησή του στο Telegram, κατέγραψε 13 περιφέρειες όπου πραγματοποιήθηκαν οι αναχαιτίσεις, καθώς και περιοχές πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, μεταξύ 7 π.μ. και 8 μ.μ.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, προέβη σε μια σειρά ανακοινώσεων στο Telegram περιγράφοντας την αντιαεροπορική δράση κατά των drones. Μια ανεπίσημη καταμέτρηση έδειξε ότι 14 από αυτά καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ρωσία Ουκρανία Drones
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