Το MSC Marie κατέρριψε χθες Παρασκευή το ρεκόρ για το μεγαλύτερο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που πέρασε από τη διώρυγα του Παναμά στα 110 χρόνια της λειτουργίας της, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια αρχή.

Το υπό σημαία Λιβερίας πλοίο, χωρητικότητας 17.640 εμπορευματοκιβωτίων, έχει μήκος 366 μέτρα και πλάτος 51 μέτρα. Το κόστος διέλευσης ξεπέρασε το 1,3 εκατ. δολάρια.

Το MSC Marie έγινε «το πλοίο με τη μεγαλύτερη ικανότητα μεταφοράς φορτίου που έχει διασχίσει ποτέ τη διαωκεάνια πλωτή οδό», αναφέρει η Αρχή της Διώρυγας του Παναμά σε δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας ότι το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε από πέρυσι το Ever Max, χωρητικότητας 17.312 εμπορευματοκιβωτίων.

Η διώρυγα του Παναμά, μήκους 82 χιλιομέτρων, εγκαινιάστηκε από τις ΗΠΑ στις 15 Αυγούστου 1914. Έκτοτε, την έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερα από 1,2 εκατ. πλοία. Το 2016 διευρύνθηκε για να επιτρέψει τη διέλευση μεγαλύτερων πλοίων.

Μέσω της διώρυγας του Παναμά, τα πλοία περνούν από τον Ειρηνικό Ωκεανό στην Καραϊβική Θάλασσα σε περίπου οκτώ ώρες, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν τον γύρο του ακρωτηρίου Χορν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.