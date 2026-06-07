Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν απόψε ότι έπληξαν «περίπου 150» θέσεις του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ μέσα σε 48 ώρες στο νότιο Λίβανο, όπου ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε τις «αδιάκοπες ισραηλινές επιθέσεις, που μένουν ατιμώρητες» παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι βρίσκεται σε ισχύ.

Μεταξύ των στόχων ήταν κυρίως «αποθήκες όπλων, επιτελεία και εκτοξευτήρες» πυραύλων ή ρουκετών, αναφέρεται σε ισραηλινή στρατιωτική ανακοίνωση.

‼️در طول آخر هفته: ارتش اسرائیل حدود ۱۵۰ زیرساخت تروریستی سازمان تروریستی حزب‌الله را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داد



⭕️ارتش اسرائیل در طول آخر هفته، انبارهای تسلیحات، مراکز فرماندهی، سکوهای پرتاب و زیرساخت‌های دیگر سازمان تروریستی حزب‌الله را در منطقه جنوب لبنان هدف قرار داد.… pic.twitter.com/u8AaKun1Ma — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) June 6, 2026

Πηγή: skai.gr

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