ΝΑΤΟ: Ο Στόλτενμπεργκ δικαιολογεί την ουκρανική εισβολή σε ρωσικό έδαφος

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δικαιολόγησε την ουκρανική εισβολή στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, επικαλούμενος το δικαίωμα του Κιέβου στη νόμιμη άμυνα.

«Η Ουκρανία έχει δικαίωμα να αμυνθεί και, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το δικαίωμα αυτό δεν σταματάει στα σύνορα», δηλώνει ο Στόλτενμπεργκ, υπογραμμίζοντας πως το ΝΑΤΟ δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τα ουκρανικά σχέδια και δεν διαδραμάτισε ρόλο σε αυτά.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ αναγνωρίζει πως η Ουκρανία έχει αναλάβει ένα ρίσκο με την προέλαση στο ρωσικό έδαφος, αλλά εξηγεί πως πρόκειται για απόφαση του Κιέβου. «Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατέστησε σαφές ότι η επιχείρηση στοχεύει στη δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω ρωσικές επιθέσεις από την άλλη πλευρά των συνόρων», λέει ο Στόλτενμπεργκ. «Όπως όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενέχει κινδύνους. Αλλά η Ουκρανία αποφασίζει το πώς θα αμυνθεί», συμπληρώνει.

Από την πλευρά της, η Μόσχα έχει διαμηνύσει πως θα απαντήσει στην ουκρανική «πρόκληση», προειδοποιώντας παράλληλα τη Δύση ότι «παίζει με τη φωτιά».

Ουκρανικά στρατεύματα εισέβαλαν στις 6 Αυγούστου στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ και έκτοτε συνεχίζουν την προέλασή τους, ενώ ρωσικές δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους στην ανατολική Ουκρανία φιλοδοξώντας να φθάσουν στον στρατηγικό κόμβο του Ποκρόβσκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

