Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα περιμένουν σήμερα να δουν αν θα υπάρξει μια προσωρινή διακοπή των εχθροπραξιών ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει μια εκστρατεία εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας, καθώς ο πόλεμος μαίνεται παντού στον ρημαγμένο θύλακα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 34 ανθρώπους.

Τα Ηνωμένα Έθνη ετοιμάζονται για τον εμβολιασμό περίπου 640.000 παιδιών στη Γάζα, όπου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε στις 23 Αυγούστου ότι τουλάχιστον ένα μωρό παρέλυσε εξαιτίας του τύπου 2 του ιού της πολιομυελίτιδας, το πρώτο κρούσμα στην περιοχή εδώ και 25 χρόνια.

Ο ΟΗΕ έκανε έκκληση για ανθρωπιστική εκεχειρία νωρίτερα αυτόν τον μήνα και ελπίζει να αρχίσει την εμβολιαστική εκστρατεία την 1η Σεπτεμβρίου, δήλωσε η Ζιλιέτ Τουμά, διευθύντρια επικοινωνίας της UNRWA, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως το μωρό που νοσεί από πολιομυελίτιδα είναι ο Αμπντούλ Ραχμάν Αμπού αλ Τζιντιάν. Θα γίνει ενός έτους την 1 Σεπτεμβρίου.

Η μαμά του, Νιβίν Αμπού αλ Τζιντιάν, είπε πως φοβάται για τον γιο της αφότου υγειονομικοί της είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν και πολλά για να τον βοηθήσουν.

«Έχω συγκλονιστεί που ο γιος μου κόλλησε αυτή την αρρώστια μέσα στον πόλεμο και με κλειστά σύνορα, κάτω από αυτές τις συνθήκες και χωρίς φάρμακα για εκείνον, είναι ένα σοκ. Θα μείνει έτσι;» είπε σήμερα στο Reuters η Αμπού αλ Τζιντιάν.

«Είναι το μονάκριβο αγοράκι μου. Έχει το δικαίωμα να ταξιδέψει και να λάβει ιατρική φροντίδα -- έχει το δικαίωμα να περπατήσει, να τρέξει και να κινηθεί όπως πριν... είναι άδικο που μένει παρατημένος στο αντίσκηνο χωρίς φροντίδα ή προσοχή», δήλωσε από ένα αντίσκηνο στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Στο Νοσοκομείο Νάσερ, στη νότια πόλη Χαν Γιούνις, η Ουμ Ελιάν Μπακρ φοβάται μήπως η κόρη της , 19 μηνών, είναι ευάλωτη στην πολιομυελίτιδα λόγω της κακής κατάστασης της υγείας της που οφείλεται στον υποσιτισμό.

Ελπίζει πως το μωρό της θα εμβολιαστεί σύντομα, αλλά είπε πως ανησυχεί γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί με ασφάλεια σε μια περιοχή όπου έχουν υπάρξει επανειλημμένα ισραηλινά πλήγματα.

«Δεν μπορώ να περπατήσω στον δρόμο και να με βομβαρδίσουν ή να συμβεί οτιδήποτε στην κόρη μου ή να υπάρξει μια στοχευμένη επίθεση. Χρειάζομαι εκεχειρία, κατάπαυση του πυρός ώστε να μπορέσω να δώσω στην κόρη μου αυτό το εμβόλιο», είπε στο Reuters.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αρνήθηκε αυτή την εβδομάδα πληροφορίες των ΜΜΕ ότι το Ισραήλ ετοιμάζει μια γενικευμένη ανθρωπιστική εκεχειρία, λέγοντας ότι ένα πιο περιορισμένο σχέδιο έχει παρουσιαστεί.

«Αυτά δεν είναι παύσεις στις εχθροπραξίες για να χορηγηθούν εμβόλια αλλά μόνο ο καταμερισμός ορισμένων θέσεων στη Λωρίδα της Γάζας», είπε σε μια ανακοίνωση.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμας Ιζάτ ελ Ρέσικ επανέλαβε την υποστήριξη της οργάνωσης στην πρωτοβουλία του ΟΗΕ και διεθνών οργανισμών για επείγουσα ανθρωπιστική εκεχειρία σε όλο τον θύλακα ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η εμβολιαστική εκστρατεία.

Χαρακτήρισε τη δήλωση του Νετανιάχου απόπειρα ανακοπής της διαδικασίας με την απόρριψη της έκκλησης του ΟΗΕ.

Σήμερα οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολούθησαν να βομβαρδίζουν περιοχές σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας στον πόλεμό τους εναντίον μαχητών υπό την ηγεσία της Χαμάς. Παλαιστίνιοι υγειονομικοί δήλωσαν πως τα ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα έχουν σκοτώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 34 ανθρώπους.

Πλήγμα σε σπίτι στην πόλη της Γάζας σκότωσε οκτώ Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους παιδιά, είπαν, ενώ άλλοι τρεις σκοτώθηκαν όταν ισραηλινός πύραυλος χτύπησε μοτοσικλέτα στη Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Ένας γείτονας του βομβαρδισμένου σπιτιού στη Λωρίδα της Γάζας δήλωσε ότι κατάφεραν να κατεβάσουν μια σκάλα μέσα στο κτήριο για να σώσουν μια οικογένεια που είχε εγκλωβιστεί μέσα, αλλά μπόρεσαν να ανασύρουν μόνο ένα μικρό κορίτσι.

«Έπειτα από αυτό, τους έκαψε η φωτιά και δεν μπορέσαμε να τους φθάσουμε», είπε.

Η πιο πρόσφατη αιματοχυσία στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση που μετρά δεκαετίες ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου όταν η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας περίπου 250 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Η επίθεση του Ισραήλ στον θύλακα, που ακολούθησε, έχει σκοτώσει τουλάχιστον 40.600 Παλαιστίνιους, σύμφωνα με το τοπικό υπουργείο Υγείας, ενώ σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός, περίπου 2,3 εκατομμύρια, έχει εκτοπιστεί, προκαλώντας κρίση λιμού ενώ έχουν διατυπωθεί κατηγορίες για γενοκτονία ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης τις οποίες το Ισραήλ αρνείται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

