ΠΟΥ: Ο ισραηλινός στρατός συμφώνησε σε 3 ανθρωπιστικές παύσεις στη Γάζα

Ανώτερος αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε την Πέμπτη ότι ο ισραηλινός στρατός έχει συμφωνήσει σε τρεις ανθρωπιστικές παύσεις στη Λωρίδα της Γάζας, σε τρεις ζώνες, κάθε μια για τρεις ημέρες, από την Κυριακή.

Πρόσθεσε, ότι ο ισραηλινός στρατός έχει συμφωνήσει και σε τέταρτη μέρα ανθρωπιστικής παύσης, αν χρειαστεί, σε κάθε ζώνη στη Γάζα. Κάθε ανθρωπιστική παύση θα διαρκεί οχτώ ώρες.

Ο ΠΟΥ έχει «προκαταρκτική δέσμευση για ανθρωπιστικές παύσεις για συγκεκριμένες περιοχές», ώστε να επιτραπεί η διεξαγωγή εκστρατείας εμβολιασμού κατά της πολιομυελίτιδας, δήλωσε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Οργανισμού.



Τα Ηνωμένα Έθνη ετοιμάζονται να εμβολιάσουν περίπου 640.000 παιδιά στη Γάζα, όπου ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε στις 23 Αυγούστου ότι τουλάχιστον ένα μωρό έχει παραλύσει από τον ιό της πολιομυελίτιδας τύπου 2, το πρώτο τέτοιο κρούσμα στην περιοχή τα τελευταία 25 χρόνια.

Η Χαμάς από την πλευρά της ανέφερε ότι στηρίζει την «ανθρωπιστική εκεχειρία» και είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τους διεθνείς οργανισμούς.



Τις ανθρωπιστικές παύσεις στη Γάζα για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και εμβολίων κατά της πολιομυελίτιδας είχε αναφέρει την Τετάρτη ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ Σταύρος Ιωαννίδης την Τετάρτη.

Η τύχη του σχεδίου εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς εξαρτάται εν πολλοίς από τον ηγέτη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, υποστήριξε στο μεταξύ την Τετάρτη ο υποδιευθυντής της CIA Ντέιβιντ Κόεν. Πρόκειται για «ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί» από τον ηγέτη της Χαμάς, είπε ο Κόεν, χωρίς να αναφερθεί στον Γιαχία Σινουάρ ονομαστικά.

Η ισραηλινή πλευρά έχει δείξει σοβαρότητα στις διαπραγματεύσεις, είπε ο υποδιευθυντής της CIA σε συνέδριο για την εθνική ασφάλεια και τη συλλογή πληροφοριών, το οποίο διεξάγεται στην Ουάσινγκτον.

Στόχος των έμμεσων διαπραγματεύσεων – με τη μεσολάβηση ΗΠΑ, Αιγύπτου και Κατάρ – είναι η επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, ώστε να αποτραπεί επίσης η εξάπλωση της σύγκρουσης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

