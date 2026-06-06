Στη σύλληψη ενός 37χρονου αλλοδαπού παλαιστινιακής καταγωγής προχώρησαν το Σάββατο στην Κρήτη στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατική δραστηριότητα και πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ελληνικών αρχών και όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 37χρονος κατηγορείται για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών.

Η επιχείρηση οργανώθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμό μεταξύ της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του συλληφθέντος και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα, τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ (σ.σ. βομβιστικές επιθέσεις).

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό.

Τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν στα ειδικά εργαστήρια της Αστυνομίας.

Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του και τυχόν συνεργασίες ή διασυνδέσεις του εντός και εκτός Ελλάδας.

Η ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ:

Συνελήφθη σήμερα (Σάββατο 6/6) στην Κρήτη, μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της ΔΑΕΕΒ, 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, κατηγορούμενος για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση HAMAS, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκτραικών ενεργειών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδεόταν με πρόσφαρα συλληφθέντα άτομα στην Κύπρο για αδικήματα τρομοκρατίας. Κατά τις έρευνες σε οικίες στην Κρήτη και την Αθήνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός η/υ, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

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