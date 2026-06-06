Ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-1 στη σειρά με τον Ολυμπιακό, βγάζοντας πολλούς πρωταγωνιστές, με πολλούς και διάφορους τρόπους.

Η ομάδα ήταν ενωμένη, είχε θέληση, αυταπάρνηση και πάνω απ’ όλα πλάνο. Έτσι έφτασε στη νίκη.

Ο Χέιζ – Ντέιβις από… “τουρίστας” έγινε και πάλι MVP. Ισοπέδωσε τον Ολυμπιακό σε άμυνα και επίθεση. Δεν είναι μόνο οι 23 πόντοι που έβαλε. Είναι και το γεγονός πως έβγαλε τον Βεζένκοφ νοκ άουτ.

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Πηγή: skai.gr

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