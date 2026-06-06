Ένας Αμερικανός φοιτητής που εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν σε οικογενειακές διακοπές στην Ιαπωνία βρέθηκε νεκρός έξω από το Κιότο, έγραψε η μητέρα του σε ανάρτηση στο Facebook το Σάββατο.

Το πτώμα του 20χρονου Τζέιμς Χιγκινμπόθαμ εντοπίστηκε σε μια ορεινή περιοχή από μια εθελοντική ομάδα έρευνας και διάσωσης, έγραψε η Νάνσι Χιγκινμπόθαμ.

Η αιτία θανάτου και περαιτέρω λεπτομέρειες δεν έγιναν αμέσως γνωστές.

«Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη», έγραψε. «Η θλίψη που νιώθουμε είναι αδύνατο να αποτυπωθεί με λέξεις».

Ο Χιγκινμπόθαμ, κάτοικος της Αλαμπάμα και φοιτητής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Όμπερν, εθεάθη για τελευταία φορά να φεύγει από έναν σιδηροδρομικό σταθμό του Κιότο στις 29 Μαΐου. Αργότερα εκείνο το βράδυ, το τηλέφωνό του απενεργοποιήθηκε και οι υπηρεσίες τοποθεσίας του απενεργοποιήθηκαν, είχε δηλώσει προηγουμένως η μητέρα του στο Reuters. Μέχρι τότε, ήταν σε θέση να παρακολουθεί τις κινήσεις του χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Life360, είπε η ίδια.

Οι γονείς του πιστεύουν ότι κατευθυνόταν προς ένα κοντινό μονοπάτι πεζοπορίας. Η Νάνσι Χιγκινμπόθαμ είχε δηλώσει στο Reuters ότι πίστευε πως ο γιος της μπορεί να «χρειαζόταν λίγο χρόνο για τον εαυτό του».

Η οικογένεια Χιγκινμπόθαμ επισκεπτόταν την Ιαπωνία για να γιορτάσει την αποφοίτηση του μικρότερου αδελφού του Τζέιμς Χιγκινμπόθαμ από το λύκειο.

Μια αρχική έρευνα από τις ιαπωνικές αρχές διήρκεσε τρεις ημέρες και περιελάμβανε περίπου 100 αστυνομικούς, εκπαιδευμένους σκύλους και ελικόπτερα, αλλά δεν εντόπισε κανένα ίχνος του, μετέδωσε το CNN.

Η ανάρτηση στο facebook:

Πηγή: skai.gr

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